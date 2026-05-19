Bielsa (PSPV) ve a Morant una "buena candidata" y llama a trabajar "juntos y unidos" para conseguir que sea presidenta

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant y el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, durante la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de los socialistas valencianos, en su sede, a 4 de abril de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSPV en la Diputació de València y líder del partido en esta provincia, Carlos Fernández Bielsa, ha asegurado que la secretaria general de su partido en la Comunitat Valenciana y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, es una "buena candidata" a la Presidencia de la Generalitat y ha llamado a trabajar “todos juntos y unidos” para “echar al PP” del Consell y que esta sea la próxima presidenta.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en la sede del PSPV, en València, al ser preguntado sobre si Morant debe continuar como ministra, sobre si es la mejor candidata posible y sobre su opinión ante la estrategia de Pedro Sánchez de enviar a sus ministros como candidatos por el PSOE en sus respectivos territorios, tras los resultados de las pasadas elecciones andaluzas.

Bielsa ha señalado que los obtenidos por su partido en esta comunidad de la mano de la exministra María Jesús Montero “no son positivos” y, por ello, ha subrayado la necesidad de “mejorar y seguir trabajando para reconectar con la ciudadanía”.

Frente a ello, ha calificado de “fracaso estrepitoso” la estrategia del PP, “que hoy es más dependiente de Vox”, tras los comicios andaluces y en el resto de las comunidades autónomas que recientemente han celebrado citas electorales.

No obstante, ha sostenido que la situación de la Comunitat Valenciana es “totalmente distinta” a la de Andalucía y la prueba de ello es que el PP “no se ha atrevido a adelantar las elecciones” autonómicas en esta región tras la dimisión de Carlos Mazón.

“SE LLEVARÍAN UNA SORPRESA”

Ante este escenario, Bielsa ha manifestado que desde el PSPV estarían “encantados” en afrontar una cita electoral en la Comunitat Valenciana y ha avisado al PP: “Probablemente se llevarían una sorpresa”.

A su juicio, es “evidente” que la ciudadanía conoce la actuación “absolutamente negligente del PP” con la dana del 29 de octubre de 2024. “Y eso los valencianos lo saben y han tomado buena nota de ello”, ha añadido.

En cualquier caso, Carlos Fernández Bielsa ha remarcado que el PSPV “siempre aspira a ganar las elecciones y a gobernar” y se ha mostrado convencido de que eso se puede conseguir con Diana Morant al frente.

Preguntado por si el perfil de ministra es el adecuado, ha manifestado que Morant es la secretaria general del partido, y ha defendido que ha representado “absolutamente con buena nota los intereses valencianos”. “Creo que en el Consejo de Ministros habla en valenciano y muchas de las propuestas aprobadas en los últimos años son consecuencia de tener una ministra valenciana allí”, ha enfatizado.

Con todo, ha asegurado que Morant es “una buena candidata”, ha valorado que en el pasado Comité Nacional del PSPV “marcó las líneas” a seguir y ha afirmado compartir su “reflexión y pautas de optimismo”. “Somos un partido fuerte y estamos capacitados para poder ganar, visto el desastre del gobierno del PP, condicionado ahora más si cabe por Vox”, ha reivindicado.

En este sentido, Bielsa ha defendido que la gente “necesita un partido con ideas claras, proyecto y propuestas” y por ello ha considerado “totalmente acertada” la línea de Morant de “reforzar la conexión con los sectores más dinámicos de la sociedad”. “Creo que trabajando todos juntos y unidos lograremos echar al PP de la Generalitat y Diana Morant será la próxima presidenta”, ha proclamado.

PRIMARIAS ABIERTAS

Finalmente, preguntado por si es partidario de primarias abiertas, el líder del PSPV provincial ha resaltado que, el hecho de que la secretaria general plantee esta posibilidad, es “muy positivo” para la formación. “No se tiene que ver como un aspecto negativo, al contrario”, ha indicado, porque ha apuntado que supone una oportunidad de “sumar a la gente, a la sociedad civil”.

“Es lo que debería hacer cualquier partido”, ha considerado, y ha retado al PPCV y al ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca: “Si hiciera primarias abiertas, a lo mejor no era ni candidato”.