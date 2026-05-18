El BigSound duplicará su tamaño en su primera edición en Torrent: 40.000 m2 y seis escenarios

Mapa del recinto del BigSound Valencia 2026 en el Parc Central de Torrent - BIGSOUND

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

BigSound Valencia 2026 se celebrará los días 26 y 27 de junio por primera vez en Parc Central de Torrent, en lugar de en la Ciutat de les Arts i les Ciències como en las anteriores ediciones, y dará "un importante salto de escala" con un recinto que pasa de 20.000 a más de 40.000 metros cuadrados, diseñado para mejorar la comodidad, la circulación y el confort del público.

Además, esta sexta edición duplicará sus espacios musicales, de tres a seis escenarios, y contará con zonas experienciales repartidas por todo el recinto: Turia Stage, Imagin Stage, Ploom Stage, Turia Bubble Room, OCB Stage y La Casita de Lo Perreo.

Así lo avanzan los organizadores del festival una semana después de que confirmaran su traslado a Torrent. El cambio de ubicación responde a la situación generada por la sentencia judicial sobre normativa acústica que dio la razón a los vecinos del entorno de las Artes y las Ciencias de València.

Un recinto "completamente rediseñado" marca el inicio de una nueva etapa para el proyecto, con una propuesta "más amplia, cómoda y preparada para seguir creciendo en los próximos años". BigSound pretende convertir el cambio de ubicación en una oportunidad para evolucionar el formato del festival y mejorar "de forma significativa" aspectos clave como la movilidad, la restauración, las zonas de descanso, la accesibilidad, las áreas de sombra y la programación musical.

Todo ello, subrayan, manteniendo intacta una propuesta artística que volverá a reunir a algunas de las figuras más importantes del pop, la música urbana y los sonidos latinos en español. El cartel de BigSound Valencia 2026 cuenta con David Bisbal, Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso en su formato Club Grasa DJ Set, Ana Mena, Rigoberta Bandini, Juan Magán, Rusowsky, Lia Kali, Barry B, Hens, Lucho RK, Samuraï, Metrika DJ Set, Selecta, Dollar Selmouni, Mayo, Yami Safdie, Despistaos, King África, Maldita Nerea, Marc Seguí, Chema Rivas, Juanjo García, Chimeno, Lara Taylor y Mario Los Códigos, además de su habitual artista sorpresa.

ESCENARIOS

En concreto, el nuevo recinto permitirá ampliar el formato del festival mediante una distribución más abierta y funcional, con más zonas verdes, áreas de descanso, espacios de sombra y una mayor descongestión de flujos respecto a ediciones anteriores. El epicentro musical seguirá siendo el Turia Stage, escenario principal y punto clave de los grandes conciertos del fin de semana. A su lado, el Imagin Stage crecerá este año como segundo gran escenario del recinto incorporando por primera vez un naming partner propio y reforzando la conexión entre música, nuevas generaciones y cultura digital.

Como una de las principales novedades de esta edición nace Ploom Stage, un nuevo espacio musical situado junto a la zona gastro que combinará dj's de transición entre conciertos, artistas sorpresa y actuaciones especiales en un formato más cercano y dinámico. Por este escenario pasarán propuestas vinculadas a la cultura dj y artistas como Metrika DJ Set o Selecta, además de invitados sorpresa a lo largo del fin de semana.

Además del escenario, Ploom desarrollará una gran activación inspirada en Ibiza donde los asistentes podrán participar en dinámicas interactivas para ganar un viaje a la isla mediante el claim #IbizateConPloom. La marca contará también con una terraza exclusiva dentro de su espacio.

La propuesta musical se completa con la renovada Turia Bubble Room, que este año contará con una programación diferenciada por jornadas. MTTA (Music To Take Away) y Mar Electronic protagonizarán uno de los días con un espacio dedicado a la electrónica y las sesiones B2B, mientras que PLAY tomará el relevo en la segunda jornada.

Paralelamente, el recinto incorporará nuevos puntos musicales distribuidos por todo el espacio, como La Casita de Lo Perreo, un espacio inspirado en el imaginario visual y cultural del reguetón con programación continua durante toda la jornada. OCB contará con un espacio propio coronado por una cabina elevada con dj.

NUEVA ZONA GASTRO

Otro de los cambios llegará de la mano de una renovada zona gastro, diseñada para ofrecer una experiencia "más cómoda, rápida y preparada" para el descanso del público. El festival apuesta por una distribución más ordenada y eficiente, con una gran zona gastronómica ubicada bajo una pérgola gigante con sombra, rodeada de mesas de picnic y zonas verdes.

Como novedad, BigSound incorporará un hub gastronómico centralizado de 22 metros lineales con propuesta multiproducto, lo que permitirá a los asistentes acceder desde un mismo punto a diferentes opciones de restauración agilizando tiempos de espera. La propuesta gastronómica incluirá opciones veganas, vegetarianas y sin gluten, además de grandes marcas y nuevas incorporaciones como Goiko, Duro, Starbucks, Telepizza, Taco Bell o Baovan que dispondrán de espacios propios diferenciados con zonas de descanso, mesas y sombra para ofrecer una experiencia más cómoda y relajada al público. Starbucks se incorporará al recinto con cafés fríos, bebidas refrescantes, máquinas de vending y dinámicas de premios.

MÁS MOVILIDAD, MÁS SOMBRA Y MEJORES ACCESOS

La evolución del recinto permitirá reforzar los servicios asociados a la comodidad y movilidad del público. El festival contará con más áreas de sombra, más puntos de agua, más baños, mejores zonas de descanso y una distribución diseñada para facilitar los desplazamientos.

También dispondrá de servicio especial de Metrovalencia hasta las 3.30 horas, conexiones reforzadas desde distintos puntos del área metropolitana, buses lanzadera desde las Artes y las Ciencias, buses oficiales desde otras localidades, más de 4.000 plazas de parking gratuito junto al recinto y diez euros de descuento en taxis para los asistentes a través de la app de Freenow. "Pronto" se ofrecerán más detalles y horarios sobre buses y lanzaderas.

MICROESPACIOS Y EXPERIENCIAS DE MARCA

El nuevo recinto potenciará además el componente social y de entretenimiento mediante activaciones distribuidas por todo el espacio y concebidas para generar nuevos puntos de interacción, descanso y dinamización. Por ejemplo, en el estudio de grabación itinerante Imagin Music Sessions los asistentes podrán interpretar sus canciones favoritas, mientras Havana contará de nuevo con su reconocible meeting point oficial y desarrollará una zona con cócteles, ruleta de premios y espacios chill out.

Druni volverá a poner color en BigSound con sus habituales espacios de maquillaje y retoque dentro del recinto; Damel dibujará sonrisas y desarrollará dinámicas y espacios photo opportunity; Gi Group combinará entretenimiento y empleabilidad con karaoke, premios, reparto de merchandising y dinámicas orientadas a la captación de talento; Renfe (partner de movilidad) reforzará su presencia en el festival mediante acciones de visibilidad y ventajas asociadas al desplazamiento de asistentes; Normal estará presente a través de los puntos Ponteguapx para ofrecer productos de higiene, cuidado personal y pequeños básicos útiles, y ESIC (centro de formación oficial del festival) estará presente con dinamizaciones para el público más joven.

Todas las entradas y abonos ya adquiridos seguirán siendo totalmente válidos para la nueva ubicación sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. La organización habilitará nuevas facilidades para asistentes, incluyendo cambio gratuito de nombre hasta el 31 de mayo y sistema oficial de reventa segura fan-to-fan a través de Rebel Tickets.

Las últimas entradas para BigSound Valencia 2026 siguen disponibles en la página web oficial.