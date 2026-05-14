Bigsound se traslada a Torrent y "abre nueva etapa" dirigida al "crecimiento futuro del proyecto"

Archivo - Imagen de archivo del Bigsound - LUIS CARBONELL - Archivo

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El festival BigSound Valencia 2026 se celebrará finalmente los próximos días 26 y 27 de junio en el Parc Central de la localidad valenciana de Torrent, "a tan solo ocho kilómetros de la capital".

Así lo ha oficializado este jueves la organización, que explica, en un comunicado, que el cambio responde a la situación generada por la sentencia sobre normativa acústica que dio la razón a los vecinos del entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València.

El certamen mantiene íntegramente el cartel anunciado, incluyendo a David Bisbal, Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso, Ana Mena, Rigoberta Bandini, Juan Magán, Rusowsky, Lia Kali y el resto de artistas confirmados.

De hecho, aseveran, esta 'mudanza' se convierte en "una oportunidad para crecer y mejorar la experiencia del público con un recinto de 40.000 m2, con más escenarios, más zonas verdes, más áreas de sombra, más restauración, más baños y mejores accesos".

El nuevo espacio contará con servicio especial de Metrovalencia hasta las 03.30 horas, buses lanzadera desde la Ciudad de las Artes y desde otras localidades, más de 4.000 plazas de parking gratuito junto al recinto y todos los asistentes dispondrán de 10 euros de descuento en taxis.

Asimismo, y como "agradecimiento" a la acogida de Torrent, Bigsound impulsará junto al Ayuntamiento y el Centro de Empleo Espai Labora Torrent procesos de selección dirigidos a personas desempleadas o en mejora de empleo del municipio, además de una promoción especial limitada con un 20% de descuento para personas empadronadas.

Los responsable del encuentro musical estiman un impacto económico cercano a los 20 millones de euros para la ciudad de Torrent. Todas las entradas ya adquiridas seguirán siendo totalmente válidas para la nueva ubicación sin necesidad de realizar ninguna gestión.

Durante las últimas semanas, la organización ha trabajado "intensamente" junto al consistorio torrentino y a otras instituciones locales, así como a la Generalitat, técnicos y distintos agentes implicados con el objetivo de encontrar una solución que permitiera garantizar la celebración del festival y acabar con la "incertidumbre" generada tras la resolución judicial.

Las nuevas limitaciones acústicas, que reducían el sonido a 85 decibelios --"un nivel equivalente al ruido de un aspirador doméstico e incluso superable por el propio sonido generado por el público, derivadas del nuevo escenario normativo y judicial", señalan--, sumadas a "la falta de una resolución clara por parte de las instituciones públicas, suponían un contexto de incertidumbre incompatible con el modelo de gran formato y calidad que caracteriza al proyecto".

En este sentido, el cofundador y director artístico del BigSound, Miguel Torres ha explicado a Europa Press que la decisión del juez y la normativa municipal hacen imposible la celebración del evento en València, ya que por contrato los artistas suelen pedir un mínimo de entre 96 y 98 decibelios.

"LA INCERTEZA SE HA ALARGADO DEMASIADO"

Este portavoz ha lamentado que "la incerteza se ha alargado demasiado" y ha remarcado que los promotores han intentando "reunirse con todos" para encontrar soluciones. En este punto, ha hecho notar que las facilidades de la Generalitat para reforzar el servicio de metro y contribuir a la comodidad de los asistentes. Respecto al Ayuntamiento de València, ha apuntado que no saben "nada de ellos", al tiempo que ha recordado que la organización es una parte "perjudicada" en este tema al igual que los 20.000 compradores.

Desde la dirección del evento sostienen que han tomado "una decisión responsable, pensando a largo plazo y priorizando garantizar el Festival con todas las condiciones necesarias para el público, los artistas, trabajadores, proveedores y colaboradores".

El resultado, apostillan, es una nueva ubicación --con un horizonte de continuidad para los próximos años, precisa Torres-- que, "no solo permite asegurar la celebración del Festival, sino que abre la puerta a una edición más ambiciosa, cómoda y preparada para el crecimiento futuro del proyecto".

Por último, inciden en que todas las entradas y abonos ya adquiridos seguirán siendo totalmente válidos para la nueva ubicación sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Además, Bigsound habilitará nuevas facilidades para asistentes, incluyendo cambio gratuito de nombre hasta el 31 de mayo y sistema oficial de reventa segura fan-to-fan a través de Rebel Tickets. Las últimas entradas para están disponibles en bigsoundfestival.com.