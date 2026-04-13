Binter lanza una promoción para volar entre València y Canarias desde 56 euros

Archivo - Avión de Binter - RUBÉN GRIMÓN - Archivo

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Binter lanza una nueva promoción que permitirá adquirir, hasta el 27 de abril, billetes a precios reducidos para viajar entre València y Canarias del 15 de septiembre al 31 de marzo de 2027.

A través de esta iniciativa, se pueden adquirir billetes desde 56 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife, explica la aerolínea en un comunicado.

La compañía conecta el Aeropuerto de València con Canarias diez veces a la semana, los lunes, martes, miércoles, viernes y domingos a través del Aeropuerto de Gran Canaria y los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos con Tenerife, facilitando las escapadas de fin de semana y viajes más largos.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.