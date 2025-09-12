Bioparc Valencia, líder en la conservación del 'raro' damán roquero, especie que originó el nombre de España

VALÈNCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bioparc Valencia es el único parque de España donde se puede contemplar el damán roquero y se consolida como centro de referencia en Europa en su protección, según ha informado la entidad en un comunicado.

Recientemente ha nacido en el parque una camada de damán roquero (Procavia capensis), extraño animal que evolutivamente está emparentado con los elefantes.

El grupo está formado por dos machos y dos hembras a las que se añade ahora cuatro vivaces crías que, aunque nacieron a la vista del público, por el momento permanecen en la instalación interior para garantizar su bienestar y bajo la supervisión del equipo especializado en su cuidado.

Este nacimiento tiene gran valor al estar incluidos en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza) y al producirse por tercer año consecutivo dentro del Programa Internacional para su conservación.

Este pequeño mamífero, que habita las zonas rocosas --como su propio nombre indica-- a lo largo de África y en algún punto de Oriente Medio, puede contemplarse en Bioparc, muy cerca de los leones, en el kopje de la zona que recrea la Sabana, dentro del aviario, donde comparten espacio con multitud de especies, entre otras, las cigüeñas de Abdim (Ciconia abdimii), la espátula africana (Platalea alba), el estornino soberbio (Lamprotornis superbus) o los barbudos pechirrojos (Pogonornis dubius).