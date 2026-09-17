Bioparc Valencia interviene para "guiar" con un ultraligero a la migración de 30 ibis eremitas en su camino hacia Cádiz

BIOPARC Valencia refuerza su participación para "salvar" a un ave extinta en Europa y guiar con ultraligero a la bandada en su migración - BIOPARC

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bioparc Valencia interviene, por cuarta vez consecutiva, en el viaje "guiado", con ayuda de un ultraligero, de 30 jóvenes ibis eremitas que recorren 2.500 kilómetros entre Europa central y Cádiz siguiendo a las aeronaves que participan en el trayecto --sus "madres humanas"-- con el fin de recuperar a esta especie que sigue declarada extinta en el continente desde el siglo XVII. Bioparc interviene desde Francia y todo el trayecto español que incluye una etapa en Valencia.

En este caso, adelantar el viaje de la etapa en Valencia hasta el aeródromo de Olocau por la alerta meteorológica declarada permitió instalar el campamento antes de la fuerte tormenta, por lo que todo el equipo "humano y animal" se encuentra "perfectamente", según ha informado el parque en un comunicado.

El grupo de 30 ibis eremitas (Geronticus eremita) sobrevuela estos días el cielo de la península siguiendo a un ultraligero. A bordo viajan sus "madres adoptivas" que guían a la bandada durante un recorrido que, en el futuro, "deberán ser capaces de realizar de manera autónoma".

Esta "particular" travesía forma parte de un proyecto internacional en el que participa tanto la Fundación Bioparc como el parque valenciano para "salvar", "reintroducir" y "recuperar" las antiguas rutas migratorias de esta especie, que mantiene su condición de extinta en Europa desde el siglo XVII según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El trayecto de unos 2.500 kilómetros conecta las dos colonias establecidas, una en Europa central y la segunda en Cádiz, a la que se ha incorporado una tercera en Girona, "con la esperanza de incluir en un futuro una más en la Comunitat Valenciana".

Tras muchos años de trabajo y más de un centenar de personas participantes, "el sueño de que el continente sea de nuevo el hogar del ibis eremita comienza a ser una realidad. En el operativo intervienen un piloto, dos "madres adoptivas" y personal de investigación, veterinaria y voluntariado.

Por cuarto año consecutivo la vinculación de BIOPARC conlleva, tanto la incorporación del equipo profesional a la comitiva de tierra desde Francia hasta Cádiz, como siendo el punto logístico durante el paso de la bandada por la región, que en esta ocasión cuenta con el apoyo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

La predicción de alerta meteorológica obligó a adelantar los planes y el viento provocó que se aterrizara en la provincia de Castellón, prosiguiendo por carretera con los vehículos adaptados hasta el aeródromo de Olocau (Valencia) donde, como estaba previsto, se ha instalado el campamento.

Por precaución hasta que las tormentas "no sean un peligro" y por necesidad de descanso la intención sería mañana viernes cuando se retomaría el vuelo para continuar la aventura.

PROYECTO LIFE

El proyecto LIFE de fondos europeos respalda esta vital acción conservacionista que aúna "ciencia, técnica y pasión por la naturaleza", en el que participan diez instituciones de cuatro países (Austria, Alemania, Italia y Suiza) bajo la dirección del Zoo de Viena y el Waldrappteam.

En España está liderada por el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez y Bioparc Valencia ha reforzado su implicación tras unirse en 2025 oficialmente al programa de conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Actualmente alberga cuatro jóvenes parejas "para fortalecer la cría controlada científicamente, conseguir una población estable bajo cuidado humano y de esta manera e incrementar la reintroducción de esta especie en nuestro territorio que ya era su hábitat natural hace siglos".

Esta verdadera "rara avis" convive con la cigüeña de Abdim (Ciconia abdimii), la pintada vulturina (Acryllium vulturinum), el ave martillo (Scopus umbretta) o el estornino soberbio (Lamprotornis superbus), además del único grupo en España de damán roquero (Procavia capensis). También puede verse el ibis sagrado (Threskiornis aethiopicus), integrado en los grandes espacios de la sabana con jirafas, antílopes, cebras y rinocerontes.

El ibis eremita es reconocible por su singular aspecto, con plumaje negro y reflejos metálicos, su largo pico curvado de color rojizo y la característica corona de plumas que rodea su cabeza.