Blas Ruiz Grau invita a un viaje "aún más frenético" por el lado oscuro con la novela 'No robarás'

Publicado 15/02/2020 12:27:56 CET

Portada de 'No robarás', de Blas Ruiz Grau

Portada de 'No robarás', de Blas Ruiz Grau - BLAS RUIZ GRAU

Cuando los personajes trascienden y parecen personas se roza la perfección", asegura el autor alicantino

VALÈNCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor alicantino Blas Ruiz Grau regresa a las librerías con 'No robarás', una nueva historia protagonizada por el policía Nicolás Valdés tras el éxito del primer volumen, 'No mentirás'. El autor invita en esta ocasión a un viaje "aún más frenético" por el lado oscuro cuya fuerza reside en "la humanidad" de los protagonistas. "Cuando los personajes trascienden y parecen personas se roza la perfección".

Así lo ha aseverado el autor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de 'No robarás' (Ediciones B). Han pasado siete años desde los crímenes de Mors y el asesino cumple condena en un hospital psiquiátrico penitenciario, donde ha tenido tiempo suficiente para pensar y perfeccionar el plan que no pudo completar. Cuando logra escaparse, el policía Nicolás Valdés sabe que solo él podrá atrapar de nuevo al psicópata pero no se imagina es que sus peores pesadillas están a punto de convertirse en realidad.

En esta continuación, el autor presenta a un asesino "más reflexivo y no tan impulsivo, lo que le hace mucho más peligroso". Preguntado por si esta "calma" le afecta a él también como escritor, Ruiz explica que ha notado una evolución en su rutina de trabajo: "He reescrito la novela más de treinta veces; ahora quiero ofrecer más, soy más perfeccionista".

Además, intenta acercarse al lector con un lenguaje "nada rebuscado" y con personajes que tengan detrás "humanidad". "Me ha pasado con personajes de Dolores Redondo o Matilde Asensi, he llegado a soñar con ellos porque parecen personas y eso es a lo que yo aspiro porque creo que es rozar la perfección", comenta.

"ENGANCHAR AL PÚBLICO PARA NO SOLTARLO"

El escritor subraya igualmente su voluntad de que sus obras "enganchen al publico para no soltarlo" en una época en la que tenemos muchas distracciones, como las redes sociales, por ejemplo.

El autor no puede avanzar nada de la que será la tercera parte de la serie, que ya está corrigiendo. Aunque la fecha de lanzamiento corresponde a la editorial, promete a sus seguidores que "no tendrá que esperar tanto como con 'No robarás'.

Blas Ruiz Grau (Rafal, Alicante, 1984) autopublicó su primera obra, 'La verdad os hará libres' en 2012, con un inmediato éxito de ventas. Otras obras en su haber son 'La profecía de los pecadores', 'Kryptos' y 'Siete días de marzo'.