La boa esmeralda de Terra Natura Benidorm se queda embarazada tras 15 años intentándolo

ALICANTE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los herpetólogos del parque de naturaleza y animales Terra Natura Benidorm (Alicante) han confirmado el embarazo de una boa esmeralda (Corallus caninus) después de realizarle una radiografía, en la que se ha ratificado la existencia de tres folículos gestacionales que albergan a las futuras crías.

El equipo de expertos llevaba intentando durante 15 años la reproducción, un proceso que en el caso de esta especie es "extremadamente complicado de conseguir", han explicado en un comunicado desde el centro zoológico.

La pareja de boas esmeralda que habita en este centro, dedicado a la conservación de la biodiversidad, comenzaron a aparearse en el mes de febrero. Los cuidadores han realizado un seguimiento de esta fase en la que se han observado dos cópulas en febrero, otras dos en marzo, una en abril y dos en mayo.

Después de esta primera fase y tras apreciar cierta hinchazón que cuadraba con el estado de gravidez, se optó por realizar una radiografía a la hembra para confirmar la causa de ese aumento de tamaño y verificar el estado de salud de la serpiente.

Al efectuar la radiografía se ha determinado la aparición de tres folículos y se sospecha que puede haber incluso alguno más, pero debido a su gran tamaño no se ha podido concretar aún. Al medir dos metros de largo, no se pudo realizar la prueba radiográfica a lo largo de todo el cuerpo del animal, por lo que no se descarta que pueda haber algún otro folículo con más crías en el interior de este animal.

Estas boas son ovovivíparas, por lo que pare a las crías vivas. De ahí que su gestación sea tan larga y llegue hasta los siete meses de duración. Se trata de una especie muy complicada a la hora de mantener y de lograr que se reproduzca, puesto que las exigencias e indicadores ambientales que necesita para ello son diversos y complejos. La hembra tiene nueve años de edad y el macho cuatro años de edad.

El herpetólogo y responsable de la exposición de criaturas venenosas de Terra Natura Benidorm, David Martí, ha incidido en que están "muy ilusionados de que todo vaya por el buen camino", y que los cuidados que se le están ofreciendo "hayan favorecido su gravidez después de tantos años intentando que sucediera".

"Esperamos que dentro de unos meses podamos presenciar el nacimiento de las crías, cuya puesta suele rondar entre las 9 y 15 crías de media", ha añadido Martí.