Boluda Shipping adquiere la terminal Matrans de Róterdam y refuerza su posición estratégica en el norte de Europa

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VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Boluda Shipping firmó el pasado 3 de noviembre un acuerdo para adquirir la terminal marítima Matrans, situada en Eemhaven (Róterdam, Países Bajos), uno de los principales enclaves del short sea shipping europeo.

La operación refuerza sus capacidades portuarias en el norte de Europa, ampliando su oferta de servicios para navieras, operadores logísticos y empresas industriales, según ha explicado la naviera en un comunicado.

La adquisición es complementaria al acuerdo para adquirir Samskip, anunciado la pasada semana. Ambas operaciones responden a la estrategia de expansión de Boluda Shipping hacia el norte de Europa y al desarrollo de una red logística "más amplia, eficiente y conectada". Las adquisiciones de Matrans y Samskip siguen sujetas a las autorizaciones y condiciones de cierre correspondientes.

UNA TERMINAL MULTIPROPÓSITO

Matrans cuenta con 360.000 m2, de superficie, incluidos 70.000 m2 de almacenes cubiertos, y dispone de 1.100 metros de muelle con 12,65 metros de calado, un atraque ro-ro con 9 metros de calado y 600 metros de vía ferroviaria.

Su carácter multipropósito permite atender contenedores, productos forestales y metales, carga general, project cargo y tráfico ro-ro. La experiencia de sus profesionales se combina con servicios propios de gestión aduanera, representación fiscal, transporte por carretera y servicios transitarios para ofrecer soluciones adaptadas a distintos clientes y sectores.

"La terminal Matrans de Róterdam inicia una nueva etapa de crecimiento y desarrollo, centrada en aumentar su eficiencia operativa, incrementar los volúmenes de carga y seguir mejorando el servicio al cliente. Estas acciones reforzarán su posición como terminal multipropósito de referencia en el Puerto de Róterdam, permitiéndole responder mejor a las nuevas demandas del mercado", ha destacado Boluda Shipping.

UNA PLATAFORMA INTERNACIONAL DE TERMINALES

La incorporación de Matrans refuerza la plataforma de terminales de Boluda Shipping, que alcanzará las 21 terminales marítimas y cinco terminales ferroviarias al completarse también la adquisición de Samskip. Esta red ampliará la cobertura internacional y la capacidad de servicio de la compañía y reforzará las conexiones entre sus mercados.

Las terminales conectan el transporte marítimo con el terrestre, facilitando la carga, descarga y almacenamiento de mercancías. Su coordinación permite reducir los tiempos de espera y mejorar la eficiencia y fiabilidad de las cadenas logísticas. Además, hacen posible el transporte intermodal, combinando barco y ferrocarril para los grandes recorridos y carretera para la distribución final. Este modelo permite reducir las emisiones de CO* frente al transporte exclusivamente por carretera.

La operación da continuidad a la presencia de Boluda en el norte de Europa, donde desarrolla actividades de transporte marítimo y logística a través de Boluda Shipping, así como de remolque portuario mediante Boluda Towage. La inauguración de sus nuevas oficinas en Róterdam el pasado mes de junio reforzó la importancia de la región en su desarrollo internacional.

Con Matrans, Boluda suma infraestructura y capacidad de servicio en un enclave estratégico para los intercambios europeos. "El desarrollo de esta plataforma contribuirá a conectar mercados y centros de producción y consumo, facilitando el movimiento de mercancías y reforzando la competitividad de las empresas mediante una logística más eficiente y fiable", ha señalado la compañía.