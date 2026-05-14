Archivo - Bombas Gens celebra el Día Internacional de los Museos con entradas 2x1 para La Leyenda del Titanic - PATRICIA VARGAS - Archivo

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals se suma al Día Internacional de los Museos con una programación que reivindica la cultura como experiencia compartida y lanza una promoción especial 2x1 para visitar 'La Leyenda del Titanic', la exposición inmersiva que ya ha superado los 50.000 visitantes.

La promoción 2x1 estará disponible únicamente del 14 al 18 de mayo, ambos incluidos. Quienes adquieran una entrada utilizando el código promocional 'Titanicbombas' recibirán una segunda entrada gratuita (del mismo importe o inferior), según ha informado el centro en un comunicado.

Las entradas adquiridas con esta promoción podrán utilizarse durante todos los fines de semana de mayo incluyendo las sesiones de tarde del viernes. La promoción forma parte de la programación especial organizada por Bombas Gens con motivo del Día Internacional de los Museos, que este año se celebra bajo el lema impulsado por el ICOM, 'Museos uniendo un mundo dividido', centrado en el papel de los espacios culturales como lugares de encuentro, diálogo e inclusión.

En este sentido, la iniciativa quiere poner el foco en el valor de vivir las experiencias en compañía, de manera que inviten al público a descubrir la historia del Titanic junto a familiares, amigos o seres queridos, de una forma sencilla y más económica.

EXPOSICIÓN MULTIPREMIADA

Concebida, guionizada y producida por Madrid Artes Digitales (MAD), 'La Leyenda del Titanic', se ha consolidado como una de las experiencias inmersivas "de mayor reconocimiento internacional". Además, fue galardonada en 2025 con tres Telly Awards y un Golden Eventex Award y destaca por "la combinación de rigor histórico, narrativa audiovisual y tecnología de vanguardia".

El recorrido integra recreaciones escenográficas, instalaciones interactivas, proyecciones inmersivas 360º, realidad virtual y un metaverso que permite explorar el interior del legendario trasatlántico, junto a una selección de piezas originales vinculadas a la White Star Line y al RMS Olympic, además de atrezzo utilizado en la película Titanic de James Cameron. La acogida del público se refleja también en sus valoraciones, con una puntuación media de 4,8 sobre 5 en las reseñas de los visitantes.

BOMBAS GENS ABRE SUS PUERTAS

Como parte de la programación, los días 16, 17 y 18 de mayo el centro también abrirá gratuitamente sus espacios patrimoniales con la actividad 'El mapa secreto de Bombas Gens', una experiencia participativa y autoguiada que permitirá al público descubrir algunos de los enclaves más singulares del conjunto, como el refugio de la Guerra Civil, la antigua fábrica de bombas hidráulicas o la bodega medieval del siglo XV.

Además, durante esos días también estarán disponibles las visitas comentadas 'Bombas Gens: Memoria habitada', con pases diarios a las 12.00 y 17.00 horas.

Como parte de esta programación especial, el próximo 15 de mayo el programa 'Hoy por Hoy' se emitirá en directo desde Bombas Gens, con motivo del Día Internacional de los Museos. El acceso al programa será libre y gratuito para todos los oyentes que quieran vivirlo en directo desde el centro.