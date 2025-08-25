Un bombero de València a su regreso de los incendios de León: "Estamos contentos y satisfechos con el trabajo realizado"

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de València que fueron desplazados a las tares de extinción de los distintos incendios registrados en la provincia de León han regresado este domingo por la noche al parque de Bomberos de Campanar. "Están contentos, cansados, pero muy satisfechos con el trabajo", ha declarado el oficial Joaquín Vilches, quien ha destacado el "recibimiento caluroso" de los vecinos de las zonas donde han intervenido.

En total este domingo han regresado ocho bomberos, un cabo y un sargento que habían sido enviados a ayudar en las tareas de extinción, aunque todavía queda en León el oficial encargado de dar el relevo con el puesto de mando y dejar el enlace con toda la organización que había.

Junto a los bomberos han regresado los vehículos autobomba, los ligeros y el material que València había enviado. Los bomberos han sido recibidos en el Parque de Campanar por sus compañeros y por la concejala de Hacienda y alcaldesa en funciones, María José Ferrer San Segundo, quien les ha dado las gracias por su trabajo y ha alabado la actuación de los efectivos en la lucha contra el fuego.

Según Vilches, en el último dispositivo que Bomberos de València ha hecho en Castilla y León, han estado "tres días trabajando, y en el momento en el que han mejorado las condiciones y el puesto de mando ha visto que no era necesario seguir con nuestros relevos, han dado la retirada", ha explicado.

Estos días València ha desplazado a León varios contingentes, que han ido dándose el relevo. La primera dotación municipal trabajó en la zona de Compludo y defendió la ladera de una montaña, de gran valor ambiental, para impedir que el fuego saltara al otro lado.

La segunda dotación ha trabajado en la protección de zonas "especialmente sensibles", entre ellas los accesos a poblaciones y en las tareas encomendadas por la dirección de la emergencia. El dispositivo municipal se ha englobado en el envío conjunto de los tres consorcios de bomberos de la Comunitat Valenciana y los ayuntamientos de València, Castellón y Alicante y que ha coordinado la Generalitat.

Este segundo contingente de Bomberos de València, "ha estado en diferentes zonas donde asignaban los puestos de mando, sobre todo a proteger zonas sensibles, poblaciones y a cubrir los sectores que marcaba el puesto de mando", ha añadido Vilches.

El oficial de València ha destacado que los bomberos "están contentos y satisfechos por su trabajo" y ha subrayado "la coordinación existente con el resto del operativo de la Generalitat y de los tres consorcios provinciales" además de "el recibimiento caluroso" que les ha dado la población de León.