Los bomberos de la ciudad de Castelló realizan más de 60 servicios por el viento y la Policía Local 179 intervenciones

Imagen de un bombero de la ciudad de Castelló de la Plana durante un servicio como consecuencia del viento. - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ DE LA PLANA

CASTELLÓN, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la ciudad de Castelló de la Plana han realizado este domingo, desde las 6.00 horas, más de 60 intervenciones provocadas por los efectos del fuerte viento que en las últimas horas esta afectando a la capital castellonense, según ha informado en un comunicado su ayuntamiento, que ha destacado que se han registrado rachas de hasta 103 kilómetros por hora (km/h) en las instalaciones del complejo 'Tetuán XIV' y en el Palau de la Festa.

La Policía Local de esta ciudad ha llevado a cabo 179 intervenciones por este episodio de viento, sin constancia de daños personales, ha indicado también la administración municipal.

Los avisos a los que han acudido los bomberos han tenido que ver con cuestiones como caídas de árboles, de ramas y de diferentes objetos como carteles y vallas publicitarias, señales de tráfico, techados o cascotes de cornisas y vallas de obra en diferentes puntos de la ciudad, ha detallado el consitorio.

Asimismo, los estos agentes han actuado por contenedores fuera del lugar, cableados dañados, caída de árbol sobre turismo, rotura de persianas, farolas caídas, daños en semáforos, caída de poste alumbrado, caída de cascotes o la caída de un muro sobre calzada, entre otros avisos.

Los bomberos de Castellón han reforzado ante este episodio de fuertes vientos el turno de guardia de este domingo con dos cabos y cuatro bomberos y, en total, con viente efectivos que trabajan para "restaurar la normalidad y garantizar la capacidad de respuesta en caso de incendio", ha precisado la administración local.

El Ayuntamiento de Castelló mantiene activado desde la jornada de este sábado, 28 de marzo, por la tarde, el Plan Territorial Municipal frente a Emergencias (Platemcas), que incluye medidas como el cierre del Parque del Pinar y Parque Meridiano.

Además de la labor de Bomberos y de la Policía Local de Castelló, las Brigadas Municipales de la ciudad y la empresa Centre Verd también están trabajando durante las últimas horas para "solventar las diferentes incidencias provocadas por el viento en la vía pública", ha detallado el Ayuntamiento.

136 AVISOS AL CIMSE

Desde la Policía Local de Castelló se ha informado de que la Sala de Control del Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias (Cimse) ha recibido durante la noche de este sábado y hasta la mañana de este domingo 136 llamadas por incidentes relacionados con el fuerte viento.

Entre las medidas adoptadad por el Ayuntamiento de Castellón ante este episodio está también la suspensión del Salón del Cómic previsto en la Plaza Mayor.

Además, el consistorio ha recomendado suspender o retrasar hasta las 12.00 horas las diferentes competiciones deportivas previstas y las procesiones programadas con motivo del Domingo de Ramos. La recreación histórica de la Batalla del Millars también ha visto modificado su horario, dado que se ha retrasado a las 13.00 horas.