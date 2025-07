Bomberos se concentran en la Ciudad de la Justicia al grito de 'Mompó dimisión': "No estamos preparados para otra dana"

Afean que haya entrado a declarar por la dana "por la puerta trasera": "No quiere mirarnos a los ojos y decir que nos tiene abandonados"

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia se han concentrado este jueves frente a la Ciudad de la Justicia de la capital del Turia, donde este jueves está declarando como testigo el presidente de la Diputación por la barrancada del 29 de octubre, al grito de 'Mompó dimisión' y han advertido: "No estamos preparados para otra dana'.

Estos profesionales se han concentrado desde primera hora de la mañana entre fuertes pitidos y con pancartas en las que se pueden leer mensajes como 'Dirección dimisión. Iros con Mazón'; 'Mompó, tras la dana no habéis aprendido nada'; 'Bomberos en lluita', 'Poblaciones desprotegidas. Riesgos para sus vidas'. Asimismo, han lanzado algún huevo y botes de humo.

Entre gritos de 'Menos bomberos y más toreros' o 'Asesinos', los manifestantes han aguardado la llegada de Mompó, quien ha evitado el acceso por la puerta principal, lo ha generado las críticas de los manifestantes: "Cobarde", han espetado.

Helios Martínez, bombero de Paterna y delegado de personal, ha reprochado al respecto: "Eso nos da la razón porque, si él la tuviera, se habría pasado por aquí delante con la cabeza en alta, pero no se ha dignado a mirarnos a los ojos". "Mompó ha entrado por la puerta trasera porque no quiere mirar a los ojos a los bomberos y decirles que nos tiene abandonados".

"SIN VEHÍCULOS, SIN FORMACIÓN, SIN PERSONAL"

Asimismo, ha advertido que no están preparados para abordar emergencias, ni los incendios de verano y que están "peor" preparados para una nueva gota fría en otoño: "Estamos sin vehículos, sin formación, sin personal, no tenemos bombas de lodo para sacar el barro, estamos totalmente abandonados, y el ciudadano tiene que saber que no existe ningún plan, ni ninguna estrategia para poder afrontar este otoño la próxima dana, sería una auténtica locura, un caos".

En la misma línea, ha lamentado que les prometieron que iban a modernizar e invertir en el servicio tras la riada, pero "la propuesta de incremento de personal es ya a partir de 2027 y se tendría que abordar ya la siguiente legislatura hasta 2032 cuando la urgencia la tenemos ya".

"Nos hacen elegir entre nuestra salud o más personal. Siempre nos ponen de excusa el techo gasto cuando la seguridad y salud de la ciudadanía tiene que estar por encima de todo esto. No podemos pretender que unos presupuestos nos condicionen la seguridad y salud del trabajador, que va a repercutir en la ciudadanía", ha añadido el también delegado de personal Jesús Gómez.

Así, ha señalado que el 29 de octubre "faltaban 250 efectivos en el Consorcio de Bomberos de Valencia y ahora mismo tenemos un déficit de 200 efectivos. Hay que solventar esto porque una dana puede pasar a partir desde ya".

"NO AGUANTAMOS MÁS"

En esta línea, se han quejado de que, tras le 29 de octubre, "todo fueron promesas, sabían que la gente había sufrido y habían que sacar pecho para decir que estarían ahí por el ciudadano". "Pues a nosotros, que somos la primera fuerza a la hora de actuar en una emergencia, nos han abandonado, somos un servicio que cuesta dinero y como cuesta dinero no nos atienden", apostillan.

En ese sentido, preguntado por su situación en comparación con el aumento del presupuesto para los toros por parte de la institución provincial, ha replicado: "Hay una cosa que lo comprenderá todo el mundo: servicios esenciales, que son lo primero que se tiene que atender y la situación de bomberos es ya insostenible. No aguantamos más, estamos totalmente abandonados".