Los bomberos realizan en Valencia y Castellón numerosos servicios por las rachas de viento registradas este domingo

Imagen de una intervención del Consorcio de Bomberos de Valencia como consecuencia del fuerte viento. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Consorcios provinciales de Bomberos de Valencia y de Castellón han realizado a lo largo de este domingo numerosos servicios como consecuencia de las fuertes rachas de viento que han afectado a diferentes zonas de estas dos provincias, según han informado estos dos organismos. En la provincia de Alicante las intervenciones han sido menores.

Desde el Consorcio de Bomberos de Valencia han señalado que sus agentes han realizado hasta las 19.00 horas de esta jornada 32 servicios. Entre estas actuaciones hay 18 por retirada de árboles y ramas y 14 por saneamiento de fachadas, toldos, cableado, balcones y postes de luz.

Además, los efectivos de esta entidad han llevado a cabo nueve servicios por incendios de vegetación, matorrales o solares entre otros, ha detallado el consorcio, que ha apuntado que en estas actuaciones también el viento "juega un papel importante en días d de alerta 3 por incendios".

El Consorcio de Bomberos de Castellón ha detallado que hasta las 19.00 horas de este domingo, sus agentes han actuado en 73 servicios directamente relacionados con el viento, ocho incendios de vegetación y un incendio forestal.

Entre estas intervenciones, el organismo ha indicado que destaca el incendio forestal registrado en la Serra d'Irta, que ha quedado controlado a las 14.00 horas y en el que aún se sigue trabajando para evitar cualquier posible reproducción.

Por lo que respecta a las intervenciones por viento, el consorcio ha concretado que 28 han sido por caída de árboles que en algún caso han generado daños añadidos. Así, han apuntado que la caída de un árbol ha provocado un accidente de tráfico entre la Barona y les Useres, mientras que en Benicàssim y l'Alcora han caído sobre dos coches, en un cámping de Orpesa sobre dos autocaravanas, y en l'Alcora y Orpesa sobre viviendas.

Por lo que respecta a las otras 45 intervenciones por viento, el Consorcio de Bomberos de Castellón ha comentado que han sido por saneamientos de estructuras diversas como tejados, placas solares, planchas y elementos variados de fachada.

En cuanto a la distribución de estos servicios por comarcas, ha detallado que las zonas más afectadas han sido las comarcas de la Plana Alta, la Plana Baixa y l'Alcalatén, que en total acumulan 55 de los servicios desarrollado en esta jornada.

Asimismo, la entidad, como también ha señalado el consorcio de Valencia, ha destacado que sus efectivos siguen, a partir de las 19.00 horas, trabajando en diversos servicios.

Desde Emergencias de la Generalitat Valenciana han apuntado, a través de su cuenta de X que hasta las 17.43 horas de este domingo y desde las 8.00 horas el 112 ha registrado 39 incidentes por viento en la provincia de València. En las primera horas de la tarde se han registrado rachas máximas de viento de 72 kilómetros por hora (km/h) en Utiel, de 63 km/h en Llíria, de 56 km/h en Polinyà del Xúquer y de 52 km/h en el aeropuerto de Valencia.

Emergencias ha comentado que en la provincia de Castellón desde las 8.00 horas y hasta las 17.38 horas se han registrado 150 incidentes en el teléfono 112. En las primeras horas de la tarde se han registrado rachas de viento de 77 km/h en Atzeneta del Maestrat, de 72 en Morella, de 66 en Vilafranca del Cid y de 66 en Torreblanca.

Por lo que respecta a la provincia de Alicante, Emergencias ha comentado que los bomberos de la Diputación han informado de dos servicios relacionados con el viento y que en el 112 se han registrado 21 incidentes desde las 8.00 horas y hasta las 17.38 horas. En esta provincia a primera hora de la tarde ha habido vientos de 56 km/h en Villena y de 55 km/h en Xàbia.