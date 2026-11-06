Los bomberos rescatan a un conductor atrapado al chocar un coche y un autobús en Elche (Alicante)

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han rescatado este viernes a un conductor que había quedado atrapado en su coche tras el choque de su vehículo y un autobús en el Parque Empresarial de Elche (Alicante).

Así lo han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos consultadas por Europa Press, que han apuntado que el suceso ha ocurrido alrededor de las 10.00 horas.

Al llegar a la zona, los bomberos, tras las indicaciones de personal médico, han extraído al conductor del turismo, a quien luego han atendido los servicios sanitarios, según las mismas fuentes.