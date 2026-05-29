Bomberos rescatan a un gato que quedó atrapado en el motor de un coche en Elche

1091323.1.260.149.20260529112623 Rescatan a un gato que quedó atrapado en el motor de un coche en Elche - CPBA

ALICANTE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han rescatado este miércoles en la ciudad alicantina de Elche a un gato que estaba atrapado en el interior del motor de un coche.

Así lo ha informado este viernes el cuerpo de seguridad a través de una publicación en su perfil de la red social X, donde ha indicado que los profesionales intervinieron para auxiliar al animal.

Según ha detallado el CPBA, al parecer el gato se quedó enganchado en el interior del motor del vehículo y no pudo salir por sus propios medios.