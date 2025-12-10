Bomberos rescatan un perro en Picassent tras caer en un pozo a unos 18 metros de profundidad

Imagen del rescatado de un perro en Picassent. - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos del Consorcio de Valencia han rescatado a un perro que había caído a un pozo en Picassent (Valencia), en el Camí Fondo, un lugar "muy inaccesible" a unos 18 metros de profundidad, en un cubículo sin posibilidad de salir por sus medios.

El rescate se produjo en la tarde de este martes cuando, tras recibir el aviso a las 14.18 horas, se desplazaron hasta el lugar una dotación de bomberos de Silla, un sargento de Torrent y rescatadores del grupo GERA, según ha informado el Consorcio en un comunicado.

Los rescatadores usaron una cuerda y rescate para descender hasta el animal y extraerlo al exterior con arnés de perro, en coordinación con el resto de dispositivo de bomberos.

El animal, que estaba vivo en un lugar inaccesible a unos 18 metros de profundidad, ha sido entregado a la Policía Local al desconocerse el propietario.