Bomberos rescatan a una senderista que se había caído en Alfàs del Pi

Imagen del helicóptero de rescate - CONSORCIO PROVINCIAL

ALICANTE, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado este sábado a una senderista que se había caído en el sendero y se había golpeado en la cabeza y en la pierna causándole heridas considerables en Alfàs del Pi.

Tras desplazarse al lugar dos dotaciones del Parque de Bomberos de Benidorm el sargento ha movilizado el helicóptero Alfa-1 con el grupo de rescate CPBA.

Posteriormente, tras la estabilización del herido se traslada para su asistencia sanitaria en centro hospitalario, detallan desde el Consorcio.