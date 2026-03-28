Bomberos rescatan a una senderista que se había caído en Alfàs del Pi

Imagen del helicóptero de rescate
Imagen del helicóptero de rescate - CONSORCIO PROVINCIAL
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 28 marzo 2026 19:52
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   ALICANTE, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado este sábado a una senderista que se había caído en el sendero y se había golpeado en la cabeza y en la pierna causándole heridas considerables en Alfàs del Pi.

   Tras desplazarse al lugar dos dotaciones del Parque de Bomberos de Benidorm el sargento ha movilizado el helicóptero Alfa-1 con el grupo de rescate CPBA.

   Posteriormente, tras la estabilización del herido se traslada para su asistencia sanitaria en centro hospitalario, detallan desde el Consorcio.

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