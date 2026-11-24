Imagen del rescate. - CONSORCIO

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado este martes a un senderista, que ha resultado herido leve al resbalar por el deslizamiento de unas piedras y caer unos metros ladera abajo, y su perro en el Montgó, en Dénia.

Según ha informado este cuerpo, los bomberos, tras localizar al hombre, han descendido desde el helicóptero para remontar a ambos --al herido y su perro-- y llevarlos hasta el parque de Dénia.

El aviso se ha recibido a las 13.58 horas y el servicio ha concluido a las 15.33 horas. El Consorcio ha movilizado un helicóptero de rescate y un grupo especial de rescate.