Bomberos rescatan vía aérea a un senderista "en complicaciones" en Chulilla

Imagen del rescate - CONSORCIO

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado este viernes a un senderista de 40 años que se encontraba "en complicaciones" en la localidad valenciana de Chulilla.

Fuentes del cuerpo han informado de que el aviso se ha recibido sobre las 14.50 horas. Al parecer, el hombre se había desorientado y se encontraba bloqueado en una zona de densa vegetación junto al río Turia.

Por ello, ha sido rescatado vía aérea, mediante un helicóptero. El herido ha sido trasladado a la helisuperficie de Chulilla. No presentaba lesiones, remarcan las mismas fuentes.