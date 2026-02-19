Bomberos retiran planchas de la fachada de un rascacielos de Torrent ante el riesgo de caída por el viento

Imagen de la intervención de los efectivos de bomberos. - CONSORCIO PROVINCIAL

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han retirado las planchas afectadas por el viento de la fachada de un rascacielos situado en la avenida Rey Juan Carlos, de Torrent (Valencia).

Las tareas realizadas por los bomberos han sido de aseguramiento de las planchas que estaban descolgándose, en coordinación con la empresa de trabajos verticales que se encarga del edificio. Asimismo, está previsto que dicha empresa se encargue de los trabajos posteriores próximamente, según ha informado el Consorcio Provincial en un comunicado.

Las planchas retiradas del rascacielos son de tipo sandwich, tal y como han detallado las mismas fuentes.