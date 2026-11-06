Bomberos sofocan un incendio industrial que ha afectado a dos naves de Picanya

Imagen del incendio - CONSORCIO

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han sofocado este viernes un incendio industrial que ha afectado a dos naves de Picanya, según han informado desde este citado cuerpo.

Efectivos del Consorcio han sido alertados sobre las 14.20 horas de un incendio industrial en la calle Taronja, en Picanya. Hasta allí, se han movilizado seis dotaciones de Torrent, Catarroja y Paterna, con un sargento de Torrent y el oficial.

De acuerdo al Consorcio, el fuego ha afectado a dos naves. Una de ellas, dedicada a las instalaciones eléctricas, se ha visto totalmente afectada. La otra, por su parte, ha sufrido daños en el techo.

Los efectivos del Consorcio desplazados hasta el lugar han extinguido el incendio y han finalizado los trabajos sobre las 16.10 horas de este viernes.