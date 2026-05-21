Bomberos sofocan un incendio en una vivienda de Xàtiva

Archivo - El Consorcio Provincial De Bomberos Invierte Cerca De Medio Millón De Euros En Un Nuevo Vehículo De Extinción Para El Parque De Gandia / El Consorci Provincial De Bombers Invertix Prop De Mig Milió D'euros En Un Nou Vehicle D'extinció Per Al Par - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se han movilizado esta mañana para sofocar un incendio declarado en una vivienda de la localidad valenciana de Xàtiva, según ha informado este cuerpo de seguridad.

El fuego se ha originado a las 8.16 horas en una vivienda de la calle Hermanos Terol de Xàtiva por causas que no han sido precisadas.

Hasta la zona se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos de los parques de Alzira y Xàtiva y un sargento de Alzira. El fuego está prácticamente extinguido y los efectivos realizan tareas de ventilación.