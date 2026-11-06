Los bomberos trabajan en extinguir un incendio en una planta de reciclaje de Villena (Alicante)

Incendio en una planta de reciclaje de Villena (Alicante) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos trabajan en extinguir un incendio industrial declarado este viernes en una planta de reciclaje del polígono El Rubial de la localidad de Villena (Alicante), en un suceso en el que no hay heridos, según fuentes del Consorcio Provincial.

El fuego se ha producido en el exterior, en la campa donde se almacenan balas de material diverso, y no afecta a edificios ni a naves de trabajo. A pesar de la "gran columna" de humo y fuego inicial, se ha conseguido rebajar "bastante" la carga térmica y la emisión de humo, han apuntado las mismas fuentes.

Los efectivos del Consorcio trabajan con los sistemas antiincendios de la planta para el abastecimiento de agua y con maquinaria propia de la empresa. Hasta el momento, el incendio no cuenta con clasificación de su evolución.

El cuerpo de seguridad ha movilizado, para luchar contra las llamas, dos bombas nodrizas pesadas, una autobomba ligera del parque de Villena con cinco bomberos y una unidad de mando y jefatura del de Elda con un sargento.