Bomberos trabajan en un incendio forestal declarado en Serra

La Generalitat establece la Situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana

Archivo - Servicio de Bomberos y Bomberas Forestales de la Generalitat
Archivo - Servicio de Bomberos y Bomberas Forestales de la Generalitat - GVA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 12 junio 2026 19:07
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   VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos de Bomberos trabajan en estos momentos para sofocar un incendio forestal declarado en la localidad valenciana de Serra. La Generalitat además ha establecido la Situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana.

   En el fuego están trabajando siete unidades terrestres y 2 helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, cinco autobombas; tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y una brigada forestal, así como siete medios aéreos, dos de ellos aeronaves del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

   El incendio se ha declarado sobre las 17.50 horas de este viernes, según ha informado en 'X' el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

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