Bomberos trabajan en un incendio forestal en Santa Pola

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA). Archivo. - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante trabajan en la extinción de un incendio declarado en la tarde de este domingo en la zona Rio Safari, en el término municipal de Santa Pola.

El aviso se ha recibido poco antes de las seis de la tarde por incendio en una zona de cañizos y posteriormente se ha recalificado a incendio forestal.

Hasta el lugar se ha desplazado en un primer momento el retén de Santa Pola, además de 4 vehículos más del Parque de Elche. También se ha movilizado el helicóptero HV3 con el JOA, coordinador de medios, e interviene también una unidad de bomberos forestales.

Desde el Consorcion apuntan que la superficie afectada no es muy amplia, aunque puede haber afectado al Parque Natural de las Salinas.