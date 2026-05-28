Bomberos y vecinos de El Saler prueban una app propia que les comunica en tiempo real durante emergencias

Imagen de la prueba - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

València estrena en pruebas en la Devesa de El Saler el proyecto piloto Alertes IV, una aplicación propia que permite establecer comunicaciones en tiempo real entre los servicios de emergencias y las personas afectadas por un incendio en un edificio en altura.

Se trata de una aplicación tecnológica desarrollada en el marco de los proyectos GovTech de València Innovation Capital con el objetivo de "facilitar la comunicación en edificios de gran altura o con una alta densidad de viviendas ya que permite establecer una conversación en tiempo real entre los Bomberos y la ciudadanía afectada, ofrece información instantánea sobre incidencias, rutas de evacuación y recomendaciones de actuación y permite mejorar las decisiones en situaciones críticas".

Para testear esta nueva app, se ha realizado un simulacro de incendio en El Saler en la que se ha aplicado esta nueva tecnología, que es ejemplo de sandbox urbano, según ha informado el consistorio en un comunicado. Así se ha probado una solución innovadora en un "entorno real" para ofrecer una "respuesta más eficaz" a la ciudadanía y entrenar la coordinación entre los distintos servicios de emergencia, ante un escenario de incendio forestal con afección urbana.

La empresa que ha desarrollado la aplicación es Armonia Tech Solutions SLU y lo ha hecho con un presupuesto de 50.000 euros. Además, la aplicación incorpora criterios de accesibilidad para facilitar la recepción y comprensión de alertas por parte de colectivos vulnerables como personas con discapacidad auditiva, personas mayores en situación de dependencia y personas con autismo, entre otras circunstancias.

La aplicación se encuentra actualmente en pruebas y, al acabar el verano, se incorporará progresivamente en toda la ciudad. La alcaldesa, María José Catalá, acompañada del concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, el concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, y la concejala de Innovación, Paula Llobet, ha participado este jueves en un simulacro de incendio forestal en la Devesa de El Saler, que ha permitido probar el funcionamiento de la aplicación.

ANTENAS SATELITALES

"Estamos ante una aplicación que se descargan los vecinos y vecinas en su móvil y que permite comunicarse directamente con el servicio de Bomberos, recibir instrucciones directamente del departamento de bomberos, dar indicaciones, recibir información y es, por lo tanto, un sistema muy bueno para tener una comunicación rápida y directa", ha detallado la alcaldesa, que ha añadido que, si hay una caída de cobertura han adquirido varias antenas satelitales "para que, en caso de una caída absoluta de los sistemas de comunicación, las comunicaciones se realicen con absoluta normalidad".

María José Catalá se ha mostrado satisfecha porque es la primera ocasión en la que lanzan "un reto tecnológico, lo gana una empresa emergente y ahora lo incorporaremos al sistema público porque no hemos encontrado nada parecido en el mercado. Es decir, analizamos las necesidades de bomberos, analizamos la situación que habíamos vivido y, como no había tecnología desarollada que encajara en nuestras necesidades, la hemos desarrollado nosotros".

En esta línea, ha recalcado que se trata de una tecnología "absolutamente pionera y propia de la ciudad de València pero también es una tecnología que podrá conocerse en otras ciudades y ser compartida".

PREVENCIÓN INCENDIOS

Por otro lado, el dispositivo municipal de prevención de incendios forestales para el verano de 2026 comenzará el 15 de junio y estará operativo hasta septiembre. El dispositivo prevé el refuerzo del operativo del Parque de Bomberos de El Saler de forma que, en caso de decretarse el nivel 3 de preemergencia, un cabo y cinco bomberos más se incorporarán de forma adicional al dispositivo del parque.

Con este incremento, el Parque de Bomberos de El Saler dispondrá de dos patrullas completas, formadas por dos cabos y diez bomberos, para vigilar día y noche la Devesa y actuar ante cualquier incendio

o conato de incendio. Además, las patrullas de vigilancia llevarán un equipo de extinción para reducir los tiempos de respuesta.

Otras cinco brigadas y un cabo se encargarán del resto de emergencias que puedan surgir en la zona. Este año, además, estarán operativos los once cañones Sideinfo que constituyen la primera fase del sistema de defensa y prevención de incendios del bosque.

La primera fase de implantación de estos cañones ha tenido un coste de 1,5 millones de euros y el Ayuntamiento trabaja ahora en la implementación de las siguientes etapas. María José Catalá ha afirmado que los cañones "se activan en momentos de altas temperaturas para humedecer toda la zona boscosa. Y continuamos trabajando para desarrollar el resto de las fases".

"Todo esto, junto con una limpieza y una poda muy intensiva que se ha hecho desde el Servicio de Devesa-Albufera, hace que evidentemente los vecinos y vecinas de El Saler estén mucho más protegidos. Y esa es la misión, la misión es proteger los vecinos y vecinas de València y que, ante estas emergencias, estemos mucho más seguros y contemos con muchos más medios", ha concluido.