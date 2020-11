Bonig denuncia que la "improvisación" de Puig "provoca que la pandemia se dispare" en la Comunitat

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha denunciado que la "improvisación" del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "provoca que la pandemia se dispare" en la Comunitat, ha exigido al jefe del Consell "gestión y resultados" y ha insistido en la realización de test "masivos" y la utilización de los hospitales de campaña.

Para Bonig, la Comunitat Valenciana "está en una situación más grave porque las medidas que se están adoptando no están resultando efectivas". Así, ha lamentado que en las dos últimas semanas "se ha disparado las hospitalizaciones, mientras Puig y Oltra se peleaban".

La presidenta del PPCV ha señalado que 130 valencianos han fallecido desde el lunes hasta el viernes y ha destacado el aumento "exponencial" de los ingresados en UCI con 263 personas y las 13 residencias de ancianos intervenidas.

Al respecto, ha denunciado de que la atención primaria "sigue colapsada sin que se haga nada" y ha alertado de que los MIR "siguen en huelga y hay 11.145 sanitarios menos que en 2015".

Bonig ha afirmado que es un hecho "constatable" que la situación en la Comunitat Valenciana con respecto a hace dos semanas "se ha incrementado de una manera brutal" y ha reafirmado que Puig "no acierta con las medidas a adoptar para la contención de la pandemia".

"Le pedimos más test, resultados rápidos y que den explicaciones de por qué no se están usando los hospitales de campaña", ha agregado.

Al tiempo, ha asegurado que "la situación resulta dramática si tenemos en cuenta que las actuales temperaturas todavía no son propicias para los grandes contagios que se prevén". "Los cierres perimetrales en ciudades como Elche, Orihuela o Elda, el cierre de la hostelería o las limitaciones sociales no están dando los resultados previstos", ha aseverado.

ACUSA A SANIDAD DE IR "COMO POLLO SIN CABEZA"

Por ello, ha instado a Puig a "tomar las riendas" y ha afirmado que "ante el ataque de Oltra criticando que no se adopten las medidas adecuadas, Puig no solo no sabe, sino que ni contesta".

"No sabemos si en verdad se van a adoptar nuevas medidas, si son las más adecuadas o si se está poniendo en riesgo la salud y la vida de muchas personas exclusivamente por no dejarse asesorar por expertos y no buscar un gran pacto de toda la sociedad", ha apostillado.

La líder 'popular' ha acusado a la Conselleria de Sanidad de ir "como pollo sin cabeza" y adoptar medidas "a bote pronto y sin consensuar, como la apertura de camas en Campanar, los MIR, el desconcierto en los profesionales con el posible cambio de especialidad o área de salud con la oposición de los sindicatos, trasladar enfermos a más de cien kilómetros como en Villajoyosa o el anuncio de una posible ocupación de la privada si fuera necesario".

En este sentido, ha pedido a Puig la habilitación de los hospitales de campaña y la realización de más test. "No pueden tardar ocho días en dar resultados de las pruebas de PCR o tener a gente en sus casas esperando días a que les llamen para realizarles la prueba", ha señalado.

"Tampoco podemos tener unos hospitales de campaña que costaron nueve millones de euros parados mientras se tienen que habilitar urgentemente espacios en la antigua Fe de Campanar o se montan tiendas del Ejército en el Hospital de Llíria", ha criticado Bonig, al tiempo que ha añadido que "no se entiende que unas infraestructuras que decían que venían a salvarnos de situaciones extremas con 800 camas y se habilitaron para esto, ahora se encuentran inoperantes y no se utilicen más que para recogida de muestras PCR".

Finalmente, ha censurado que "mientras la gente pierde su vida y su patrimonio, Puig y su gobierno se dedican a subirse el sueldo y a guerras partidistas entre ellos". "Le pedimos gestión, pruebas masivas y test masivos para todos los ciudadanos", ha zanjado.