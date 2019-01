Bonig no descarta un pacto con Vox en la Comunitat: "Estamos dispuestos a hablar absolutamente con todo el mundo"

Publicado 27/12/2018 15:00:00 CET

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, no ha descartado este jueves la posibilidad de alcanzar un pacto con Vox en esta autonomías tras las próximas elecciones municipales y autonómicas y ha mostrado, en este sentido, la disposición de los 'populares' a "hablar absolutamente con todo el mundo".

Bonig, que ha asegurado que el PP "sabe pactar y llegar a acuerdos", ha considerado que en España se está "produciendo un vuelco hacia el bloque de la derecha, de centro derecha" y ha afirmado que apuesta por que en ese contexto el PP sea "el partido más votado" y el que "lidere ese bloque".

La también portavoz del PP en Les Corts Valencianes se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar de la actualidad política, preguntada por si el PP estaría dispuesto a pactar con Vox en la Comunitat Valenciana.

"Estamos dispuestos a hablar absolutamente con todo el mundo", ha respondido. "Siempre se nos ha dicho que el PP no sabe pactar y que no sabe llegar a acuerdos. El PP sabe pactar y llegar a acuerdos. Muchísimas veces lo hemos hecho con mayoría absoluta y lo hacemos ahora sin mayoría absoluta, incluso, defendiendo los derechos de los valencianos y de los españoles también", ha agregado.

Así, ha manifestado que por parte de los 'populares' "no hay ninguna duda" de su capacidad para negociar y pactar aunque ha precisado que "dentro de ese bloque de centro derecha" espera que el PP sea "el partido más votado" y el que "lidere ese bloque".

En esta línea, preguntada por sondeos que apuntan la posibilidad de que tras los comicios locales y autonómicos se produzca un pacto entre PP, Cs y Vox en las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana, la presidenta del PPCV ha indicado que se trata de "encuestas" y que su formación no hace balance de ellas "ni positiva ni negativamente".

Isabel Bonig ha manifestado que la encuesta que "vale" es la que se produce en las urnas "el día de las elecciones". No obstante, ha aludido a los recientes comicios en Andalucía y ha considerado que ahí, "no hace ni un mes", se produjo "una encuesta real" que ha servido de "termómetro". "Creo que esa encuesta refleja lo que ha pasado en Andalucía y lo que puede pasar, no solamente en la Comunitat sino en toda España", ha precisado.

Por ello, ha afirmado que el cambio, el "vuelco" en los resultados electorales se puede producir. Tras ello, ha advertido de que en la actualidad se está "hablando de bloques" y "produciendo un vuelco hacia el de la derecha, centro derecha". "Estamos en otra dimensión, en otra realidad", ha dicho.

"Esto va de bloques. Creo que ahora ya lo tiene claro todo el mundo y que la cuestión catalana en la situación política va a influir. Está clarísimo y en esta comunidad mucho más con el tema de la catalanización y de las ayudas a todas las entidades separatistas catalanas y con el tema de la educación", ha opinado.

"HAY PARTIDO"

A su vez, ha defendido la situación y capacidad del PP. "He dicho muchas veces que había partido, incluso, en los momentos en los que mucha gente no daba un duro. Siempre he dicho que hay partido", ha declarado. A continuación, ha valorado la capacidad del PPCV para "acordar, pactar y dialogar".

"He escuchado durante estos tres años que el PP tenía que cambiar. He escuchado del PSPV, de Compromís, de Ciudadanos y de Podemos, de todos, que se habían acabado las mayorías absolutas y que entrábamos en una fase de acuerdos, de diálogo y de pactos. Efectivamente, y el PP está preparado para acordar, pactar y dialogar", ha aseverado Bonig.

La presidenta del PPCV ha agregado que, por tanto, ve "factible" un cambio tras las elecciones y la posibilidad de nuevos pactos. "Yo no tiraría las campanas al vuelo", ha señalado.

Isabel Bonig ha comentado que a pesar de todo "hay que seguir trabajando" y haciéndolo "bien, centrándose en los problemas de los ciudadanos y dando ejemplo a la gente con las actitudes y la coherencia. Diciendo qué es lo que se va a hacer" y teniendo en cuenta que "lo que digas y a lo que te comprometas, hay que hacerlo" porque "la gente empieza a estar ya cansada y harta de las promesas que no se cumplen".

"SER EJEMPLARES"

"Esa es una obsesión que estoy trasladando a todos los candidatos y a todo el partido. Hay que ser ejemplares, la credibilidad la recobraremos dando ejemplo. Hay que ser coherentes y hay que prometer aquello que podamos cumplir. Y si no podemos cumplirlo, hay que dar la cara", ha expresado Bonig, que ha apuntado que además "hay que ser valientes en temas" sobre los que "hay que posicionarse".