La borrasca Charles dejará rachas fuertes en zonas altas y de interior de la Comunitat

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El principal impacto de la borrasca Charles en la Comunitat Valenciana será el viento, con rachas fuertes en zonas altas y de interior expuestas al suroeste y oeste.
El episodio se prolongará desde este próximo miércoles por la noche hasta primeras horas de la tarde del jueves, avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Ante este pronóstico, Aemet ha activado el aviso amarillo por viento durante el jueves en el interior de las tres provincias, donde las rachas podrán superar 80 kilómetros por hora.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat también ha establecido alerta amarilla por viento en el interior sur de Castellón, interior de Valencia e interior de Alicante. Se prevé que el episodio comience a las 21 horas de este miércoles.