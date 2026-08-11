Borriana presenta la imagen corporativa del Museo Cardenal Tarancón con elementos alusivos a su figura

Presentación de la imagen - AYUNTAMIENTO DE BORRIANA

CASTELLÓ, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Borriana (Castellón) ha sido este martes el escenario de presentación de la que será la imagen y el logo corporativo del futuro Museo Cardenal Tarancón, "una identidad que representa a la perfección a una de las figuras más ilustres y relevantes de la capital de la Plana Baixa". El diseño ha basado su propuesta en elementos de su firma y del escudo cardenalicio, con su apellido manuscrito y "muy visible" la 'T' característica de la firma del Cardenal Tarancón.

Por la complejidad del escudo, la cruz ha sido modernizada y simplificada "sin perder su vertiente religiosa ni su consagración a la Iglesia" y se integra su importancia como representante eclesiástico y como presidente de la Conferencia Episcopal Española entre 1971 y 1981, etapa donde sus decisiones y homilías "mostraron la dimensión humana de una figura trascendental en la historia de nuestro país".

En lo que respecta al espacio que albergará el museo, el Ayuntamiento de Borriana concluyó recientemente los trabajos de redacción del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación del inmueble, con una reserva de 260.000 euros en los presupuestos municipales. La actuación arquitectónica cuenta con un presupuesto de ejecución de 190.066,80 euros para la adecuación integral de 315 metros cuadrados construidos destinados a uso museístico y servicios complementarios.

El plan prevé modernizar las salas con soluciones de alta eficiencia energética y accesibilidad total con entrada independiente desde el Racó de l'Abadia. Todo ello permitirá albergar el legado personal cedido por la familia, que incluye piezas históricas de incalculable valor como el anillo episcopal de marfil, el báculo, la homilía de la coronación del Rey Don Juan Carlos I, el rosario de Juan Pablo II o su máquina de escribir.

MUSEO DE LA NARANJA

Dentro de esta apuesta por dotar al municipio de un valor diferencial frente a otros destinos de la provincia, el consistorio ha logrado desbloquear con la Generalitat Valenciana la situación administrativa del Museo de la Naranja tras 14 años cerrado, asumiendo su gestión directa para garantizar su reapertura.

Con estas acciones y la del propio Museo Cardenal Tarancón, el consistorio "avanza en la hoja de ruta de su iniciativa 'Ciudad de Museos', un proyecto que busca consolidar, a largo plazo, una red sólida para la gestión, conservación y divulgación de la cultura y el patrimonio" de Borriana.

De este modo, y en consonancia con las subvenciones anuales dirigidas a la rehabilitación de fachadas modernistas, el ejecutivo municipal continúa protegiendo y proyectando el patrimonio cultural e histórico para transformar Borriana "en un auténtico museo al aire libre que invite a vecinos y visitantes a disfrutar de un recorrido único por sus calles".

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha puesto en valor que con la presentación de la nueva identidad corporativa y la finalización del proyecto técnico, Borriana "sigue apostando por poner al servicio de sus ciudadanos el patrimonio y una de las figuras más relevantes de la historia de la ciudad".

Además, el edil ha defendido que convertirán el edificio en unas dependencias "modernas, eficientes y completamente accesibles para enriquecer nuestra oferta cultural y turística". El alcalde, Jorge Monferrer, ha incidido en que esta legislatura "se han desbloqueado proyectos paralizados y olvidados en los cajones para el municipio con el propósito de seguir proyectando una 'Ciudad de Museos' de referencia nacional, logrando así que la ciudadanía y los turistas descubran a una de las figuras burrianenses más universales".

Por ello, Monferrer ha agradecido "el intenso trabajo desarrollado desde el primer minuto por la Concejalía de Cultura para hacerlo realidad" y respecto a la nueva identidad y al espacio museístico, el primer edil ha elogiado "el estudio riguroso con un diseño que representa con fidelidad y máxima dignidad a la figura burrianense que mayor influencia ha tenido en la historia de España, reflejando tanto su peso fundamental como representante de la Iglesia como su papel decisivo en la llegada de la democracia".