Bravo pide "trabajo y lealtad" ante las discrepancias en el Consell y dice que ella sigue la premisa "aporta o aparta"

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha afirmado, sobre las discrepancias de las últimas semanas entre el PSPV y la líder de Compromís y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que lo que pide la ciudadanía es "responsabilidad, trabajo y lealtad". "Desde que ha empezado esta pandemia, yo he seguido estas premisas: aporta o aparta y he intentado poner mi granito de arena para remontar esta situación y apartarme de ruidos innecesarios".

Así lo aseverado la titular de Justicia, en una entrevista en À Punt que recoge Europa Press, al ser preguntada sobre "la polémica generada alrededor de la falta de diálogo" en el Consell del Botànic.

La última de las discrepancias se hizo pública este martes, al hilo de la presentación por parte del president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, de la propuesta de Estrategia Valenciana para la Recuperación.

La vicepresidenta Oltra respondió a un tuit de la cuenta de la Generalitat en el que se informaba de que Puig "presenta la Estrategia Valenciana para la Recuperación". Y apuntaba: "Lo que se ha presentado hoy es un documento de trabajo del IVIE, no ninguna Estrategia Valenciana de Recuperación, que obviamente tendrá que ser dialogada y consensuada en el Consell. Creo que en la comunicación política se debe ser preciso por respeto a la ciudadanía".

Sobre esta cuestión, Gabriela Bravo ha hecho notar que "lo que demandan los ciudadanos es que su gobierno tenga una hoja de ruta, que es lo que presentó ayer el president". "Una hoja de ruta --ha continuado-- basada en los ejes más importantes que están incorporados en los tres acuerdos alcanzados en el marco de la Generalitat, tanto el institucional, como el social como el político".

"DOCUMENTO ABIERTO"

La consellera ha insistido en que se trata de "un documento abierto, con unos ejes abiertos y dinámicos, donde cada uno puede seguir aportando". "Como dijo ayer el 'president' podemos hablar de 20, 30 o 40 medidas, por tanto creo que es con lo que nos tenemos que quedar y con el hecho de lo que a la ciudadanía realmente le interesa es que trabajemos para acabar con esta situación, para remontar, para evitar muertes".

"Yo desde que ha empezado la pandemia, en estos ocho meses, he seguido una premisa: aporta o aparta; y he tratado de aportar mi granito de arena todo lo que he podido para la lucha contra la pandemia y sumar y apartarme de la confrontación y de ruidos innecesarios. Y creo que eso es lo que nos pide la ciudadanía: responsabilidad, trabajo y lealtad. Y en este momento los únicos protagonistas tienen que ser los ciudadanos y las medidas que tenemos que poner en marcha para superar esto", ha rematado.