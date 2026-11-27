Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

Compromís planteó la cuestión por la legislación valenciana y celebra que la institución europea "ya haya avisado de que no puede aplicarse"

BRUSELAS/VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha avisado que discriminar a residentes legales con el principio de "prioridad nacional" viola el Derecho comunitario, que prohíbe la discriminación indirecta mediante criterios como imponer a los no nacionales tiempos más largos de residencia que a los nacionales para acceder al mismo trato.

Así lo ha manifestado, en una respuesta parlamentaria al eurodiputado de Compromís Vicent Marzà sobre la inclusión de la 'prioridad nacional' en la legislación de la Comunitat Valenciana promovida por PP y Vox para acceso a la vivienda y ayudas sociales, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner.

Desde la institución europea exponen que se viola el Derecho comunitario, que prohíbe la discriminación indirecta mediante criterios como imponer a los no nacionales tiempos más largos de residencia que a los nacionales para acceder al mismo trato.

En este sentido, el comisario indica que existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que aclara que el principio de no discriminación "prohíbe no sólo la discriminación directa por razón de la nacionalidad, sino también la discriminación indirecta, en virtud de la cual la aplicación de otros criterios, como un periodo de residencia más largo, conduce, de hecho, al mismo resultado".

Marzà preguntó en concreto por la norma valenciana que exige diez años de empadronamiento a los residentes que no son españoles para poder acceder a una vivienda protegida, pero Bruselas advierte en su escrito que el Alto Tribunal europeo también se ha pronunciado en el pasado sobre el requisito de residencia y aclarado que ningún Estado miembro puede "imponer unilateralmente" un periodo de más de cinco años previsto en la legislación comunitaria.

El comisario concede que hay una directiva que "prohíbe la discriminación por motivos de origen racial o étnico", pero no abarca las diferencias de trato por nacionalidad", si bien aclara que cualquier medida que establezca la "prioridad nacional" para los ciudadanos de un Estado miembro "debe cumplir la directiva sobre residentes de terceros países que establece la igualdad de trato entre los ciudadanos nacionales y los titulares del estatuto de residencia de larga duración".

Por todo ello, Brunner concluye su respuesta al eurodiputado de Compromís dejando claro que "continuará supervisando la aplicación de las directivas correspondientes en los Estados miembro para velar por que se cumpla el Derecho de la UE".

"Hasta ahora la Comisión nos había respondido en teoría, sobre un acuerdo que todavía no era ley. Ahora lo hace sobre una ley ya aprobada, y la respuesta es clara: la prioridad nacional que aplican Vox y el PP no cumple la normativa europea y eso tendrá consecuencia", ha celebrado el eurodiputado en un comunicado que pone en valor que Bruselas se pronuncia por primera vez con una norma en vigor que aplica la discriminación por nacionalidad.

"UNA SOLUCIÓN QUE NO SE SOSTIENE"

Vicent Marzà, además, ha sostenido que "Vox pretende extenderla a toda España, vendiendo a la ciudadanía una solución que no se sostiene ante las normas que ellos mismos respaldan en Europa" y ha celebrado que a pocos días de las elecciones generales en España, el Ejecutivo comunitario aclare que "la prioridad nacional es una política que Bruselas ya ha avisado que no puede aplicarse".

"Mientras otros hacen ruido, --asevera el eurodiputado de la coalición valencianista- Compromís trabaja en Europa para que se cumpla la ley y para que la vivienda sea un derecho y no un arma para dividir".