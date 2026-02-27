Bryan Adams actuará el 8 de noviembre en el Roig Arena

Bryan Adams - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La leyenda del rock Bryan Adams hará parada el domingo 8 de noviembre en el Roig Arena de València en el marco de su gira mundial 'Roll With The Punches'.

El canadiense ofrecerá un show en el que presentará las canciones de su nuevo álbum, junto a los clásicos que marcaron a generaciones, anuncia el recinto multiusos.

Su álbum más reciente, 'Roll With The Punches', vio la luz el 29 de agosto de 2025, convirtiéndose en el primer trabajo discográfico lanzado por su nuevo sello independiente Bad Records.

Repleto de potentes himnos de rock junto a baladas cargadas de emoción, 'Roll With The Punches' ya ha posicionado varios éxitos, incluidos los sencillos 'A Little More Understanding', 'Make Up Your Mind' y 'Never Ever Let You Go'.

Las entradas para el concierto de Bryan Adams saldrán a la venta el próximo viernes, 6 de marzo, a las 10 horas en la web del Roig Arena.