Ni Bugeda ni el inspector jefe de la Policía Autonómica acuden a la comisión del robo del Tesoro de Villena

Archivo - Exterior del Museo de Villena (MUVI) - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda, y el inspector jefe operativo de la Policía Autonómica no han comparecido en la comisión constituida en el Ayuntamiento de Villena (Alicante) tras el robo del Tesoro de la localidad. De este modo, dos de las ocho personas que estaban llamadas este miércoles a esta reunión, que se celebra a puerta cerrada, no han asistido.

Así lo han señalado fuentes del consistorio villenero, que han trasladado que sí han ido el intendente jefe de la Policía Local, además de la directora del Museo de Villena (MUVI), Laura Hernández, y un técnico de mantenimiento de este espacio cultural en el que se perpetró el asalto el 27 de agosto.

Según las mismas fuentes, también han acudido el exjefe de seguridad del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), un técnico municipal de Patrimonio y una persona responsable de la empresa de seguridad. Esta última estaba citada para la anterior sesión, la del 7 de octubre, pero solicitó comparecer en la de este miércoles.

El pasado día 7 también hubo ausencias, ya que, entre otros, no fueron ni la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ni la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ni la exdirectora general de Patrimonio Cultural Pilar Tébar, quien, según el Ayuntamiento, "autorizó en su momento" el traslado del conjunto de orfebrería al MUVI. La Generalitat ha rechazado participar y cree que este órgano "debe centrarse en esclarecer" decisiones municipales sobre la seguridad.

La comisión sobre el robo del Tesoro de Villena se constituyó el 29 de septiembre y se acordó pedir 17 comparecencias. Entre ellas figuran, además, otros cargos políticos y técnicos, incluidas personas vinculadas al consistorio, como el alcalde de la ciudad, Fulgencio Cerdán. Está previsto que la próxima sesión de comparecencias se desarrolle el 21 de octubre.