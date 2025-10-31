Burjassot exhibe fotografías inéditas de sus vecinos de hace cien años

Fotografías inéditas de burjassotenses de hace 100 años y una maqueta de Los Silos, exposición en el Ayuntamiento de Burjassot - AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT

¿Cómo sería la vida en Burjassot hace cien años? ¿Cómo vestirían sus gentes? ¿Cómo estarían sus calles, sus barrios? Seguro que estas preguntas se las han hecho las y los burjassotenses en muchas ocasiones, rememorando otros tiempos vividos en el municipio, y en estos días algunas de ellas van a tener su respuesta en la nueva exposición ubicada en el edificio del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia).

Una muestra que llega de manos de las concejalías de Cultura y Patrimonio gracias a la cesión de fotografías realizada por la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Exhibe fotografías inéditas de los vecinos de la localidad de hace cien años, además de contar con una maqueta del monumento más emblemático de Burjassot, Los Silos, realizada, por encargo del consistorio, por el artista local Ángel Martínez.

'Rostros del pasado. Burjassot hace 100 años' es el nombre de esta exposición que recoge casi un centenar de retratos de vecinas y vecinos que vivieron en la ciudad en la década de 1920 y que se podrá visitar a partir del próximo lunes 3 las 19 horas. A la inauguración está invitada toda la ciudadanía que quiera contemplar las cuidadas imágenes y la preciosa maqueta elaborada para la ocasión, destaca el consistorio.

Durante todo noviembre, la muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Cuando se inaugure el belén municipal de Navidad, también ubicado en el Ayuntamiento, el horario de visita tanto de la exposición como del belén será por la mañana y por la tarde.