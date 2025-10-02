Burjassot y la UV crearán la Cátedra Vicent Andrés Estellés para consolidar el estudio y difusión de la obra del poeta

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Cultura que dirige Javier Naharros, y la Universitat de València han acordado la próxima creación de la Cátedra Vicent Andrés Estellés, un espacio cultural y académico "que nace con la voluntad compartida por ambas instituciones de consolidar el estudio, la difusión y la vigencia de la obra del poeta más universal" de esta localidad valenciana.

La cátedra, que contará con una dotación municipal inicial de 30.000 euros, tendrá al profesor Josep Ballester como responsable y se estructurará sobre dos pilares fundamentales: la educación, con actividades dirigidas a los centros escolares para acercar la figura y la obra de Estellés a las nuevas generaciones, y la literatura, mediante la investigación, el análisis y la reflexión en torno a Estellés y a la poesía valenciana contemporánea, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Nacido en Alzira, Josep Ballester es poeta, ensayista y traductor y catedrático del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la UV. En 2024, fue el responsable de la edición de 'Oli calent del gresol de la vida', que recoge los primeros libros de poesía de Vicent Andrés Estellés.

El alcalde de Burjassot, Rafa García, que anunció el proyecto en el marco de la ceremonia de entrega del XXIII Premio de Poesía Vicent Andés Estellés, ha destacado que esta iniciativa "abrirá un camino nuevo y duradero en la difusión de la obra estellesiana y en el impulso del patrimonio literario valenciano".

Con esta colaboración, el Ayuntamiento de Burjassot y la UV "reafirman su compromiso con la cultura, la lengua y la literatura, y sitúan de nuevo al municipio que le vio nacer como un referente en la preservación y proyección del legado de Vicent Andrés Estellés".