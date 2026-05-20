Buscan a un joven de 17 años con autismo en Beneixida

Beneixida - GOOGLE MAPS

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, Bomberos forestales de la Generalitat, la Policía Local, Bomberos de València y del Consorcio Provincial de Valencia buscan a un joven de 17 años con necesidades especiales en Beneixida (Valencia).

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha informado este miércoles en redes de sociales de que también se han movilizidado unidades caninas, así como un Grupo Especial de Rescate en Altura.

El Ayuntamiento de Beneixida, también en redes sociales, ha detallado que el joven tiene una estatura de 1.80 metros y una complexión delgada. La última vez que fue visto portaba camisa y pantalón largo.