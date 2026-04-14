Buscan a tres ladrones de un banco de Benetússer que maniataron a las limpiadoras que les sorprendieron

VALÈNCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil buscan a tres personas que han asaltado un banco en la localidad valenciana de Benetússer y han maniatado a las limpiadoras que les sorprendieron en plena acción.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, el atraco se ha registrado esta mañana, cuando tres personas encapuchadas han accedido a la entidad bancaria mediante un butrón.

En un momento determinado, estas personas han sido sorprendidas por las del servicio de limpieza que acudían a hacer su trabajo, por lo que les han maniatado. Tal y como ha adelantado Levante, no han resultado heridas.

Tras marcharse los ladrones, estas personas han podido avisar al '112' y alertar del robo.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y el equipo de Policía Judicial de Alfafar se ha hecho cargo de la investigación. Por el momento no ha trascendido el botín robado.