Buster Keaton protagoniza 'Nits de Cinema' por el centenario de 'El maquinista de la general'

Claustre de La Nau - UV

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de cine de verano de la Universitat de València 'Nits de Cinema' regresa este año bajo el título 'Ecos de Buster Keaton. Cien años de El maquinista de La General', del 8 al 17 de julio en el Claustro del Centre Cultural La Nau.

Coincidiendo con el centenario del estreno de 'El maquinista de La General' (The General, 1926), el festival propone un recorrido por la herencia cinematográfica del cineasta estadounidense a través de nueve películas, en versión original con subtítulos, programadas en ocho jornadas, según ha informado la universidad en un comunicado.

Todas las proyecciones comenzarán a las 22 horas y estarán precedidas por una presentación a cargo de críticos, investigadores y profesorado universitario, que ofrecerán las claves contextuales y analíticas de cada película. Los filmes se proyectarán en versión original con subtítulos en valenciano o castellano según la sesión. La entrada es libre hasta completar aforo.

El ciclo reunirá algunas de las obras más representativas de Keaton junto con títulos de directores que han recogido y reinterpretado su influencia a lo largo de las décadas, entre los que destacan Woody Allen, Mel Brooks, Jacques Tati, Peter Bogdanovich, Richard Lester o Frank Tashlin.

La inauguración del festival tendrá lugar el miércoles 8 de julio con la proyección de 'El maquinista de La General' ('The General', 1926), dirigida por Buster Keaton y Clyde Bruckman, considerada una de las grandes obras maestras del cine mudo y una de las comedias más importantes de todos los tiempos. La proyección, presentada por Luis Pérez Ochando, servirá para conmemorar el centenario de una película clave en la historia del cine.

PROGRAMACIÓN

A partir de ahí, el público podrá descubrir diferentes formas de entender el humor cinematográfico y la comedia visual a través de una selección de filmes que evidencian la vigencia del legado de Keaton un siglo después.

El jueves 9 de julio será el turno de 'La rosa púrpura de El Cairo' (1985), de Woody Allen, que reflexiona sobre los límites entre la realidad y la ficción a través del amor por el cine. La presentación correrá a cargo de Rosanna Mestre.

El viernes 10 de julio se proyectará 'Lío en los grandes almacenes' (1963), dirigida por Frank Tashlin y protagonizada por Jerry Lewis. El filme es una destacada muestra de la comedia física y visual que recoge buena parte de la herencia del cine mudo y del universo creativo de Buster Keaton. La sesión contará con la presentación de Juan Miguel Company.

El ciclo retomará su actividad el domingo 12 de julio con 'Silent Movie' (1976), una divertida declaración de amor al cine mudo dirigida por Mel Brooks. La película, prácticamente sin diálogos, constituye un homenaje contemporáneo a las formas narrativas y humorísticas de los grandes cómicos de la época silente. La presentación será a cargo de Irene de Lucas.

El lunes 13 llegará '¿Qué me pasa, doctor?' (1972), de Peter Bogdanovich, una de las grandes comedias del denominado 'Nuevo Hollywood'. Con un ritmo frenético y numerosas persecuciones y enredos, la cinta reivindica el espíritu de la comedia clásica estadounidense. La sesión será introducida por Antonia del Rey.

El martes 14 de julio podrá verse 'Playtime' (1967), dirigida por Jacques Tati, una obra fundamental del cine europeo que combina humor visual, crítica social y una extraordinaria puesta en escena. Considerada una de las cumbres creativas del cineasta francés, la película será presentada por Adela Cortijo.

La penúltima sesión del ciclo tendrá lugar el jueves 16 de julio con 'Golfus de Roma' (1966), dirigida por Richard Lester. Basada en una popular comedia musical de Broadway, la película despliega un humor irreverente y un estilo visual que conecta con la tradición cómica de Keaton. La presentación correrá a cargo de Alberto Mira.

Por último, el viernes 17 de julio, 'En mut i en directe' pondrá el broche de oro a 'Nits de Cinema' con una sesión especial de cine mudo presentada por Jordi Revert. La velada, con una doble proyección, incluirá 'Film' (1965), una obra única en la trayectoria de Keaton y pieza fundamental del diálogo entre cine y literatura del siglo XX. Creada por Samuel Beckett y dirigida por Alan Schneider, Film es la única incursión cinematográfica original del dramaturgo irlandés y cuenta con Keaton como protagonista.

La sesión se completará con 'Sherlock Jr.' (1924), una de las creaciones más innovadoras y admiradas del cineasta estadounidense Buster Keaton, que se proyectará con el acompañamiento musical en directo de Wildcat Quartet, integrado por Pierre Bastien, Mark Cunningham, Dr. Truna y Mike Cooper.

Organizado por el Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Vínculo Social de la Universitat de València, a través del Aula de Cinema UV, 'Nits de Cinema' es un festival que en 2026 celebra su 26.ª edición y que este año cuenta nuevamente con la colaboración de la Escola d'Art i Superior de Disseny de València (EASD) mediante el diseño del cartel del ciclo, realizado por la estudiante Lyuboslava Georgieva Angelova.