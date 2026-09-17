La C2 y C6 Cercanías funcionan con normalidad y C1 recupera la circulación con un tren cada hora por sentido

VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)

Los trenes C2 y C6 del servicio de Cercanías del Núcleo de València funcionan con normalidad tras el fuerte episodio de lluvias de este miércoles, según informa Renfe mientras que la línea C1 València-Gandia, interrumpida en algunos puntos, ha recuperado la circulación desde las 08:27 horas con un tren cada hora por sentido.

Los trenes de la línea C2 València-Xàtiva prestan servicio con normalidad desde el inicio del servicio mientras que la línea C6 València-Castelló inició el día "con normalidad" a las 07:15, una vez explorada la infraestructura.

En la línea C1 València-Gandia la circulación permanecía interrumpida por alerta naranja en diferentes puntos del trayecto entre las estaciones de Sollana y Gandia, aunque desde las 8.27 se ha reiniciado la circulación con un tren cada hora por sentido, según la compañía.

En el caso de la línea C3 València-Buñol, está a la espera de reconocimiento de la infraestructura.