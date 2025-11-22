Caballero (PP) pide a la oposición "dejar el politiqueo" con las declaraciones de Catalá sobre el franquismo

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, junto al portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero (PP), ha instado a la oposición en el consistorio (Compromís y PSPV) a "dejar de hacer politiqueo" con las declaraciones de la alcaldesa, Mª José Catalá, sobre la dictadura franquista.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a Europa Press Televisión, preguntado por posibles acciones por parte de la oposición tras las palabras de la primera edil sobre la dictadura franquista.

La primera edil dijo el pasado jueves en una entrevista radiofónica, en coincidencia con el 50 aniversario de la muerte de Franco, que la dictadura "es una etapa de nuestra historia que tiene sus lados positivos, sus lados negativos". Posteriormente matizó a la prensa que fue "una etapa negra de nuestro país, que merece superarse y mirar hacia adelante, teniendo muy claro lo que fue, condenando lo que fue", al tiempo que expresó su convencimiento de que "a veces hay muchos interesados en hablar mucho de Franco".

Tras las declaraciones de Catalá, que gobierna junto a Vox en València, Compromís criticó su "carrera sin fin" por "liderar la extrema derecha" y el PSPV anunció que remitiría estas palabras a la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática al considerar que suponen apología de la dictadura.

Cuestionado al respecto, Caballero ha zanjado: "Hay que hacer muchas cosas para mejorar la ciudad. La alcaldesa ya lo dijo muy claro y, por tanto, no vamos a ahondar en este tema en el que la izquierda quiere siempre, constantemente, estar en ese barro".

El también concejal de Bomberos y Protección Civil se ha pronunciado en estos términos durante su participación este sábado en la Feria de la Semana de la Prevención de Incendios en la plaza de la Reina de València.