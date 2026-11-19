Archivo - Dos jóvenes con un sofá inutilizable tras el paso de la DANA en Aldaia, a 9 de noviembre de 2024. Imágen de Archivo - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 75, 4 por ciento de los jóvenes valencianos de municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 participó de manera activa o puntual en tareas de voluntariado, pero solo un 5,8% considera que tras la catástrofe su localidad está bien preparada en la actualidad ante una emergencia de estas características, y el 78,1% desconoce medidas municipales específicas para la juventud. "No hay que esperar a otra emergencia para que la juventud vuelva a ocupar un papel protagonista".

Así se desprende del estudio 'El impacto de la dana en los servicios y recursos de juventud municipales', impulsado por el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) y realizado junto al Institut Valencià de Cultura (IVAJ), que se ha presentado este jueves en la sede del CVJ por miembros del equipo sociológico responsable del informe.

El trabajo analiza cómo la riada transformó los espacios, las relaciones y la participación juvenil en 13 municipios afectados -- Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Benetússer, Catarroja, Chiva, Guadassuar, Massanassa, Paiporta, Pedralba, Sedaví i Xirivella--, cuyos ayuntamientos han colaborado en el desarrollo de la memoria.

El análisis se planteó en el primer trimestre de este año bajo el sentido de la socialización, la recuperación y el futuro, al tiempo que teniendo en cuenta los impactos relacionales y las dinámicas conductuales de los jóvenes tras la catástrofe, entre los que han participado más de 300 a través de un análisis de documentación, recursos y servicios; reuniones con personal técnico, asociaciones y población joven; y un cuestionario con 260 respuestas. Según han expresado los autores, se trata de una muestra "no representativa" y dividida en dos miradas complementarias: adolescencia y juventud adulta, entre edades de 18 a 30 años.

Los investigadores definen estos datos principales como 'Paradoja de la participación' el contraste entre la implicación juvenil durante la emergencia y su desvinculación institucional posterior. Tal como han expuesto, los jóvenes "han ayudado pero no han recibido feedback por parte de las administraciones para plantear sus inquietudes en entornos de colaboración", entre ellas destacan más apoyo psicológico y emocional o la recuperación de espacios juveniles.

Además, los resultados evidencian que el 73,5% de los jóvenes valora el impacto general de la dana con un 4 sobre 5; el 80% percibe recuperados los estudios y el trabajo y el 78,5% considera que se ha recuperado la movilidad con otras poblaciones. El porcentaje cae al 45,8% en el caso de la mejoría en economía personal o familiar y al 41,5% respecto a la salud mental o emocional.

En cuanto a la capacidad institucional, el estudio sostiene que hay una "saturación administrativa y mecánica" y una "falta de rotación". Además, han señalado que los resultados demuestran que los espacios juveniles funcionan como "punto logístico" y que no siempre se han recuperado con uso habitual, y, sobre todo, que la implicación espontánea notable durante la emergencia "decae conforme se vuelve a la normalidad".

OCIO PRIVADO Y DESIGUALDAD

En cuanto a los espacios públicos, el informe constata una fragmentación de la socialización hacía el ámbito privado y digital. "El espacio público no está presente, ahora son los espacios privados como locales o bares y sobre todo el espacio virtual", han señalado los responsables, que apuntan al traslado de los encuentros juveniles en establecimientos como kebabs o supermercados. En esta línea, el 59,2% ve "claramente" que la falta de espacios accesibles favorecen al ocio privado.

Asimismo, el análisis ha detectado diferencias de género en el uso de las instalaciones. Las chicas no tienen la misma capacidad de ocupar espacios que los chicos: el 51% percibe el polideportivo como un entorno mayoritariamente ocupado por ellos, por lo que se sitúa la equidad en espacios públicos como uno de los objetivos de la memoria.

CONCLUSIONES

Entre las conclusiones, el informe indica que parte de las dificultades que han detectado, como la escasez de espacios, los problemas de movilidad entre municipios o la falta de participación juvenil en la toma de decisiones, ya existía antes de la dana.

Además, pone de relieve una recuperación desigual, en la que hay municipios que todavía no cuentan con infraestructuras suficientes. Por otro lado subraya una ruptura de cotidianidad, como en el caso de que tras la barrancada no se han creado asociaciones para fomentar la participación juvenil, excepto en las Fallas.

El equipo sociológico defiende que, frente al riesgo de reabrir instalaciones que reproduzcan dinámicas previas con barreras de acceso, "no importa tanto los equipamientos dentro de centro, como lo que se haga allí". Así, establece tres líneas de actuación: repensar los espacios desde la accesibilidad y la equidad, reforzar la continuidad y la vinculación política y fomentar la participación sostenida.

"A una persona de 13 años nadie le ha enseñado a participar de manera colectiva y esto es una oportunidad", han resaltado, al tiempo que han advertido de que "si no se refuerza que esta dinámica sea continúa, la juventud no participará". "La tendencia general es muy dura de corregir y se ha de poner en valor que esta situación son una alarma para olvidarnos de la juventud en la reconstrucción, ya que tenemos la posibilidad de reformulas y que se haga junto a ellos", han apostillado los investigadores.