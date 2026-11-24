Reparto de alimentos - CASA CARIDAD

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casa Caridad Valencia ha prestado ayuda, a través del servicio de reparto de alimentos y productos de primera necesidad, a 2.847 personas en los nueve primeros meses del año frente a las 2.761 del mismo periodo de 2025, de las que 909 son menores, es decir, una de cada tres.

La ONG ha señalado en un comunicado que el aumento del precio de la vivienda, la alimentación y otros gastos básicos "sigue poniendo contra las cuerdas a muchas familias valencianas" que, pese a contar con ingresos, "tienen dificultades para llegar a fin de mes".

Según Casa Caridad, las cifras ponen de manifiesto "cómo las dificultades económicas afectan también a las familias con menores a su cargo que necesitan recurrir a este servicio para cubrir sus necesidades más básicas". Esta situación se refleja en un crecimiento sostenido de la demanda que hasta septiembre de 2026 presenta un balance de 25.987 entregas, un 4,16 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 25.190.

El dato resulta "especialmente significativo" porque llega después de un 2025 en el que Casa Caridad ya había registrado un aumento del 20% en este servicio. Sin embargo, señala que, lejos de remitir, "la necesidad de apoyo alimentario se mantiene y afecta a familias que destinan buena parte de sus ingresos al pago del alquiler y los suministros, dejando cada vez menos margen para cubrir otros gastos esenciales".

"Cada vez nos encontramos con más familias que tienen ingresos, pero que no son suficientes para hacer frente a todos los gastos. El alquiler se lleva una parte muy importante de su economía y, cuando llegan las facturas, apenas queda dinero para la alimentación. Para muchas de ellas, acudir a nuestro servicio de reparto es una forma de poder mantener su vivienda y evitar que su situación empeore", ha explicado Elena Sánchez, presidenta de Casa Caridad.

El incremento de las ayudas alimentarias contrasta con la evolución general de las atenciones de Casa Caridad, que hasta septiembre se situaron en 3.970 personas, un 2,6% menos que en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el servicio de reparto continúa creciendo tanto en número de beneficiarios como en entregas realizadas.

CARROS ALIMENTOS Y VALES

De hecho, las 25.987 entregas contabilizadas hasta septiembre superan en 797 las del mismo periodo del año anterior. Se trata de carros de alimentos y vales para la adquisición de productos básicos que permiten a las familias disponer de una ayuda periódica para afrontar sus necesidades cotidianas.

"Seguimos viendo cómo muchas familias necesitan apoyo para cubrir gastos tan básicos como la alimentación. Nos preocupa especialmente que casi un tercio de las personas que reciben estas ayudas sean menores, porque hablamos de hogares en los que la falta de recursos afecta directamente a la infancia", ha añadido Elena Sánchez.

Desde Casa Caridad insisten en la importancia de mantener recursos que permitan intervenir antes de que las dificultades económicas deriven en situaciones de exclusión social "más graves". La ONG realiza esta labor mediante el reparto de alimentos, la intervención social y el acompañamiento a las familias, con el objetivo de ayudarles a mantener su estabilidad y avanzar hacia una mayor autonomía.

VIVIENDA

El encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceso a una vivienda propia continúa siendo uno de los problemas que más preocupa a Casa Caridad, según ha señalado, al tiempo que ha advertido de que disponer de un empleo o de unos ingresos regulares "ya no garantiza poder asumir el coste de una vivienda y mantener cubiertas las necesidades básicas del hogar".

En este contexto, el reparto de alimentos y productos de primera necesidad se ha convertido en un "apoyo fundamental" para familias que, sin encontrarse necesariamente en una situación de sinhogarismo, necesitan ayuda para sostener su economía doméstica.

Esta realidad ya quedó reflejada en la Memoria de Actividad 2025 de Casa Caridad, que identificaba el acceso a la vivienda como "uno de los principales obstáculos" para la autonomía de las personas atendidas. Durante aquel ejercicio, casi la mitad de las ayudas económicas directas gestionadas por la entidad se destinaron a cubrir necesidades relacionadas con la vivienda.

Para sensibilizar sobre esta realidad, Casa Caridad lanzará esta Navidad la campaña 'Podrías ser tú', con la que quiere recordar que las situaciones de vulnerabilidad "pueden afectar a cualquier persona". La pérdida de un empleo, una enfermedad o la dificultad para afrontar los gastos de una vivienda pueden cambiar la vida de una familia en poco tiempo, avisa.

Con esta iniciativa, la entidad busca que la sociedad valenciana "tome conciencia de que detrás de cada petición de ayuda hay personas que atraviesan momentos difíciles y que, en otras circunstancias, podríamos ser cualquiera de nosotros". Este mensaje, para la ONG, "cobra especial sentido" en Navidad y con él, Casa Caridad quiere animar a la ciudadanía a implicarse y ayudar a quienes más lo necesitan.