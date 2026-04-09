Cae un clan familiar de mujeres dedicado al tráfico de drogas en un barrio de Villena - GC

ALICANTE, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas mediante la modalidad de menudeo en un conocido barrio de Villena (Alicante). La organización, que ya fue desmantelada en 2022 y volvía a traficar, distribuía sustancias estupefacientes como cocaína, heroína, hachís, marihuana y metanfetamina.

La operación Duamar II, dirigida por el área de investigación del puesto principal de Villena, se inició en septiembre del año pasado, fruto de la labor operativa de los agentes y de las continuas vigilancias realizadas por las patrullas en servicio, informa el instituto armado.

Durante la investigación se recogieron numerosos testimonios que alertaban de un creciente "clima de inseguridad" provocado por el constante trasiego de consumidores habituales, muchos de ellos con antecedentes delictivos.

Las pesquisas permitieron confirmar el modus operandi del grupo, caracterizado por la afluencia continua de personas ajenas a la vivienda investigada que accedían al interior durante breves intervalos para adquirir las sustancias y salían de inmediato.

La red estaba organizada como un clan familiar jerarquizado, conocido en Villena y dirigido por mujeres con antecedentes por hechos similares. La líder, una mujer de 49 años, se encargaba de dirigir las operaciones y realizar las ventas directas, con la colaboración de su hermana, de 46 años, responsable de custodiar la droga en el domicilio materno.

Por su parte, las hijas de la cabecilla, dos gemelas de 19 años, desempeñaban funciones de apoyo, incluyendo la sustitución en el punto de venta, el transporte de sustancias entre inmuebles y labores de vigilancia para detectar la presencia policial.

Para el blanqueo de los beneficios obtenidos, el grupo empleaba métodos avanzados de ingeniería financiera, utilizando una plataforma que permitía realizar pagos mediante terminales telefónicos, así como la adquisición de criptomonedas.

PRISIÓN PARA DOS DE LAS CUATRO DETENIDAS

La operación culminó los pasados 25 y 26 de marzo con la detención de las cuatro integrantes del grupo y la práctica de un registro en la vivienda investigada. Como resultado, ingresaron en prisión la líder y su hermana.

En el registro, los agentes intervinieron 18 gramos de cocaína, 134 gramos de hachís, más de mil euros en metálico, cinco dispositivos de telefonía móvil de última generación, balanzas de precisión y diversos útiles para el corte de la droga.

A las detenidas se les imputan los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. La instrucción del caso ha sido asumida por la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Villena, plaza número 1.

Desde la Guardia Civil destacan la relevancia de esta operación, ya que este mismo grupo criminal ya fue desarticulado en 2022 en el marco de la operación Duamar, lo que supone "un importante avance en la lucha contra el tráfico de drogas a nivel comarcal y una mejora significativa de la seguridad ciudadana en Villena".