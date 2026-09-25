Cae en Xàtiva un grupo criminal dedicado a los robos con fuerza en domicilios

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a los robos con fuerza en domicilios - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en el municipio valenciano de Xàtiva un grupo criminal dedicado a los robos con fuerza en viviendas. Han sido detenidos 'in fraganti' cuatro varones de entre 32 y 35 años cuando estaban perpetrando un robo en el interior de un domicilio de dicha localidad.

Además, se han intervenido casi 3.000 euros y varias piezas de joyería y bisutería procedentes del robo, y los cuatro varones, tras su detención y posterior puesta a disposición judicial, han ingresado en prisión provisional, según ha informado Jefatura en un comunicado.

El pasado sábado por la noche, los agentes, tras recibir una llamada en la Sala CIMACC 091 fueron comisionados a un domicilio donde, según el propietario, estaba visionando a través de las cámaras de videovigilancia a varios individuos accediendo a su domicilio.

Una vez en el lugar, los policías interceptaron a dos varones en las inmediaciones de la vivienda que podrían estar implicados en el robo ejerciendo labores de vigilancia. En el interior del domicilio, los agentes encontraron varias estancias revueltas y observaron a dos individuos huyendo por una de las ventanas y saltando entre las terrazas de las viviendas colindantes.

Acto seguido, se inició la persecución y los agentes vieron a estos dos varones tratando de ocultarse entre objetos y la vegetación de un patio, procediendo a su detención. Uno de los detenidos portaba piezas de joyería y dinero en efectivo procedentes del robo.

Asimismo, los actuantes procedieron a la detención de los otros dos varones que se encontraban realizando labores de vigilancia, siendo intervenidos 1.560 euros que portaba uno de ellos. Posteriormente, tras varias gestiones, se localizó una riñonera con diversas joyas que, tras ser recuperadas fueron reconocidas por el propietario de la vivienda objeto del robo.

Una vez comprobadas las bases de datos policiales, se constató que varios de los detenidos contaban con detenciones por robos con fuerza en viviendas tanto a nivel nacional como internacional, conformado un grupo criminal itinerante con un reparto de roles. Los cuatro arrestados, tras su puesta a disposición judicial, han sido ingresados en prisión provisional.