Los CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet de València, al completo

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Emergencias Sociales (CAES) de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet, en València, han estado al completo esta noche, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Como consecuencia de la alerta roja y la previsión de fuertes lluvias este lunes en València, el Ayuntamiento habilitó el pabellón de Benimaclet para que pudieran pernoctar las personas 'sin techo' que lo solicitasen.

Así mismo, el consistorio había abierto el centro de emergencia climática del Carmen por el mismo motivo.