La calle Chapa de Catarroja, acabada de rehabilitar justo un día antes de la dana, vuelve a tomar forma 14 meses después

Calle Chapa de Catarroja - AYUNTAMIENTO DE CATARROJA

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La calle Chapa de Catarroja (Valencia) se ha convertido en un "icono" de lo que ocurrió el 29 de octubre en el municipio y del camino de recuperación ya que las obras de rehabilitación integral de esta vía se recepcionaron solo un día antes de la dana que arrasó la localidad y ahora, 14 meses después, el proyecto vuelve a tomar forma con la replantación del arbolado y la reposición del mobiliario, con lo que recupera "la esencia de un espacio pensado para las personas".

Las obras de rehabilitación integral de la calle Chapa acabaron el 28 de octubre de 2024 tras un proyecto que había transformado "completamente" esta vía del barrio del Raval en una calle "de plataforma única, con el objetivo de priorizar a las personas, mejorar la convivencia entre peatones y vehículos y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y amable".

Un día después, la dana dejó la calle Chapa, como el resto del municipio, "gravemente afectada", con el arbolado, el mobiliario urbano y parte de los elementos recientemente instalados "devastados". "El barro se llevó todo lo visible, pero las conversaciones con los vecinos y vecinas para consensuar el proyecto, las ideas y la determinación de convertir la calle Chapa en un espacio sostenible y amable para las personas quedaron intactas", señala el consistorio en un comunicado.

Por eso ahora, casi 14 meses después, la Concejalía de Urbanismo de Catarroja ha iniciado los trabajos para reponer el arbolado y el mobiliario urbano de la calle Chapa, un "paso clave" para que esta vía "vuelva a ser el espacio pensado para el vecindario que se recibió justo antes de la catástrofe". En este tiempo la calle ha incorporado un mural colaborativo del artista Elias Taño.

La rehabilitación integral de la calle Chapa incluyó la completa renovación del alcantarillado, la mejora de las redes de servicios, la plantación de árboles en todo el trazado y la instalación de nuevo mobiliario urbano, en una actuación que formaba parte de las políticas municipales de movilidad y transformación urbana impulsadas por el Ayuntamiento de Catarroja.

"CAMINO HACIA LA NORMALIDAD"

El concejal de Urbanismo, Martí Raga, ha destacado que el proyecto "simbolizaba muy bien el modelo de pueblo que queremos: calles pensadas para las personas, accesibles, seguras y con espacio para la vida cotidiana". Según ha señalado, "recuperarlo ahora, después de todo lo que ha pasado, tiene un valor especial, porque significa reanudar el camino hacia la normalidad y no renunciar a un proyecto de futuro muy importante para el barrio del Raval".

Raga ha añadido que volver a plantar árboles y reponer el mobiliario "no es solo una actuación material, es un gesto de recuperación colectiva". "La calle Chapa volverá a ser un espacio de convivencia, tal y como lo concebimos y tal como el vecindario merece".

Con el inicio de estos trabajos, el Ayuntamiento de Catarroja "reafirma su compromiso con la recuperación de los espacios públicos afectados por la dana y con un modelo urbano que pone en el centro a las personas, la calidad de vida y la cohesión social".