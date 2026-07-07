El calor deja más de 45º en la Pobla Llarga y varios municipios valencianos superan los 44º

Archivo - Una mujer con una botella de agua fría, a 10 de agosto de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Pobla Llarga (Valencia) ha llegado este martes a los 45,4 grados y más de una decena de municipios de ls provincia de Valencia ha superado los 44 grados, según los datos de AVAMET.

La Comunitat Valenciana se encuentra este martes en alerta por el calor y algunos municipios en el sur de Valencia alcanzarán los 42-44ºC, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Está activado el aviso rojo en el litoral sur de Valencia.

AVAMET ha explicado en su cuenta de X que superar el umbral de los 45 grados "ha pasado de ser algo excepcional que se daba cada muchísimos años a tenerlo cada año desde 2021", según ha explicado AVAMET.

Mientras la Pobla Llarga ha marcado la temperatura máxima del día, varios municipios de la provincia de Valencia, principalmente de la Ribera Alta, han superado los 44 grados. Càrcer y Sumacàrcer han alcanzado los 44,8 grados.

A continuación, Alcàntera de Xúquer y Llocnou d'en Fenollet han alcanzado los 43,9 grados, seguidas muy de cerca por Manuel, con 43,8 grados. Por su parte, Benimuslem y Carcaixent han registrado 43,7 grados, mientras que Rafelguaraf y Simat de la Valldigna han llegado a los 43,6 grados.

Asimismo, Canals y Novetlè han alcanzado los 43,5 grados. Con 43,4 grados les siguen Oliva y Palma de Gandia. En Xàtiva se han registrado 43,3 grados, mientras que Tous y la Granja de la Costera han empatado con un registro de 43,2 grados.

TORMENTAS

Por otro lado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han producido tormentas durante la tarde en el interior norte de Valencia y en el extremo norte de la comarca de Els Ports (Castellón). Son de corta duración, no han dejado mucha lluvia y pueden provocar rachas fuertes de viento.

La Aemet ha detallado que, "con este ambiente tan seco, las tormentas no suelen dejar mucha precipitación ni muchos rayos, pero pueden provocar fenómenos como rachas fuertes de viento o reventones".

En ese sentido, ha apuntado que si la población empieza a oír truenos o ver tormenta cercana en días de tanto calor y tan secos, debe alejarse de estructuras frágiles que puedan ser dañadas o incluso arrancadas por la fuerza del viento.