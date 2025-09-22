Camarero acusa a Bernabé de "minimizar el problema" de las pulseras antimaltrato: "Me parece muy irresponsable"

Archivo - La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, Susana Camarero, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Considera una "chapuza" el contrato y calcula que cerca de 500 mujeres en la Comunitat Valenciana pueden haberse visto afectadas

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha considerado de "gravísimas" las declaraciones de la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, sobre presuntos fallos en las pulseras de protección a víctimas de violencia de género y ha exigido que tanto ella como responsable en la Comunitat Valenciana como el Ejecutivo central "reconozcan el fallo" y "den soluciones": "Me parece muy irresponsable minimizar el problema".

Bernabé ha defendido este lunes la eficacia del servicio de seguridad de las pulseras para maltratadores y ha asegurado que "hay 20.000 mujeres que han pasado por las pulseras, ni una sola ha fallecido con la pulsera puesta, a pesar de que hemos visto otra vez manipulaciones y mentiras del Partido Popular".

Preguntada por estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell, Camarero las ha calificado de "gravísimas" y de "chapuza" el contrato.

"Me parece gravísimo que la contestación de la delegada del Gobierno responsable de las pulseras en la Comunitat Valenciana sea que ninguna de las mujeres ha fallecido. Vemos que todos los medios de comunicación llevan días contando casos que se nos pone la piel de gallina de mujeres que han sufrido intentos de agresiones por parte de sus maltratadores", ha sostenido.

"CHAPUZA DE CONTRATO"

En este sentido, ha asegurado que se trata de una "chapuza" lo ocurrido con este nuevo contrato del Gobierno central a quien ha criticado por "no reconocer" el fallo: "No se puede tolerar que no se reconozca esa chapuza", ha aseverado Camarero, al tiempo que ha criticado que este fallo venga del Gobierno de Pedro Sánchez que "se presentó diciendo que era el Gobierno más feminista de la historia" y que "está poniendo en peligro a las mujeres y tiene ya una trayectoria que tenemos que recordar".

"Es el gobierno de la aprobación de la ley del 'solo sí es sí' que ha sacado a violadores de la cárcel y que ha provocado que miles de violadores tengan reducción de condena. Es el gobierno de Ábalos que pagaba prostitutas con dinero público de empresas públicas y es el gobierno que ha dejado indefensas y desprotegidas a víctimas", ha expuesto la también consellera de Servicios Sociales que ha exigido que "reconozcan el fallo" y "den soluciones".

En este punto, ha destacado que, tanto a la delegada del Gobierno en la Comunitat como al resto de los miembros del Ejecutivo central, se les "olvida" explicar "una parte fundamental que tiene que ver con los quebrantamientos de condena".

"Si hay un borrado de la información hasta marzo del 24 de determinados maltratadores quiere decir que no puede haber quebrantamiento y no se puede juzgar los quebrantamientos y, por lo tanto, estamos dejando indefensas a esas mujeres que puedan ver quebrantada esta medida de alejamiento", ha incidido.

Asimismo, Camarero ha sostenido que estas pulseras se dan por una medida de "alejamiento grave" y que, por lo tanto, "las mujeres que tienen estos dispositivos corren riesgo, sus vidas corren riesgo". "Me parece muy irresponsable minimizar el problema. Me parece absolutamente irresponsable", ha aseverado.

Respecto a las cifras en la Comunitat, la portavoz del Consell ha indicado que se calcula que puede haber 500 mujeres que dispongan de estos dispositivos y ha afirmado que van a pedir el dato pero que a quien le corresponde es a la delegada del Gobierno "como responsable de estas pulseras".

NINGUNA COMUNICACIÓN

En esta línea, ha remarcado que resulta necesario que Bernabé explique "por qué no se nos ha comunicado, ni a la conselleria responsable, que es en este caso la mía, responsable de la violencia de género a través del comisionado; ni las entidades que protegen a las mujeres".

"Deberíamos haberlo conocido para poder reforzar, para poder atender y para poder coordinarnos con las mujeres que tienen estas pulseras y evitar cualquier problema que pudiera dar estos fallos", ha señalado.

"Hay que asumir responsabilidades y hay que buscar soluciones. Creo que cuando se habla de la violencia que sufren las mujeres, cuando se habla de la violencia de género, no caben medias tintas. Y cuando hay un error reconocido por el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, reconocido en el informe de la propia Fiscalía del Estado, creo que hay que ser más responsables y asumir responsabilidades y buscar soluciones y no taparlo y silenciarlo", ha concluido.